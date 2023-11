Un week-end pluvieux, à peine ensoleillé et frais en Franche-Comté

Samedi matin, le ciel sera très gris et pluvieux partout en Franche-Comté. Météo France annonce 3°C à Pontarlier et Morez, 6°C à Belfort, 7°C Besançon, Vesoul et Lons-le-Saunier, 8°C à Dole.

L’après-midi sera plus agréable et plus lumineuse avec un retour du soleil sur une grande partie de la région, excepté Pontarlier, Vesoul et Belfort où la pluie s’invitera avec le soleil. Quelques centimètres de neige sont attendus sur les reliefs du Haut-Doubs. Les températures seront à peine plus hautes : 4°C à Pontarlier et Morez, 7°C à Belfort, 8°C à Vesoul, 9°C à Besançon et Lons-le-Saunier, 10°C à Dole.

Dimanche matin, la pluie reviendra très tôt partout en Franche-Comté avec un peu neige sur les sommets du Haut-Doubs et les températures ne seront pas très encourageantes pour mettre le nez dehors : 4°C à Belfort, 6°C à Morez, Pontarlier et Vesoul, 8°C à Besançon et Dole, 9°C à Lons-le-Saunier.

L’après-midi, pas de changement et les températures vont à peine monter : 7°C à Morez et Belfort, 9°C à Vesoul, 11°C à Besançon, 12°C à Dole et Lons-le-Saunier.

Bon week-end quand même !