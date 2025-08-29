Une aide financière régionale accordée aux particuliers pour la destruction de nid de frelons asiatiques

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

L’organisme Fredon Bourgogne-Franche-Comté, en copilotage avec la section apicole Groupement de défense sanitaire de Bourgogne Franche-Comté (GDS BFC) a obtenu un financement par le Fonds vert, permettant de proposer aux particuliers un remboursement de 50€ pour chaque nid détruits de frelon asiatique à pattes jaunes.

À hauteur de 50€, ce financement s’adresse uniquement aux particuliers et est valable pour les destructions de nids qui ont été réalisées à partir du 19 août 2025 inclus. La destruction doit également avoir été réalisée par une entreprise 3D adhérente à la Charte de Bonnes Pratiques.

Fredon BFC précise que « pour le moment » cette aide est mobilisable dans les départements : 21, 25, 39, 70, 71 et 90. À noter également que "une particularité s’applique aux administrés du département du Jura car ils peuvent bénéficier d’une aide financière allant jusqu’à 100 € grâce à la subvention complémentaire du CD39". Cette indemnisation via le Fonds vert est par ailleurs complémentaire et cumulable avec des aides locales.

En 2025, seuls les clients déposant leur dossier de demande d’indemnisation sur la plateforme en ligne pourront prétendre à l’aide financière de 50 €.

La liste ainsi que la carte des désinsectiseurs chartés pour l’année 2025 sont disponibles sur le site internet de Fredon BFC.

Pour déposer un dossier il faut notamment :

Habiter dans l’un de ces départements : 21, 25, 39, 70, 71, 90

Faire détruire le nid de frelons à pattes jaunes par une entreprise de désinsectisation référencée dans la charte de bonne pratique,

En tant que détenteur du nid, avoir payé la facture émise par l’entreprise de désinsectisation,

Déposer sur la plateforme de dépôt en ligne, accessible depuis la page d’accueil du site internet de Fredon BFC :

- la facture acquittée, comportant le nom de l’espèce détruite

- une attestation sur l’honneur (version FREDON BFC)

- un RIB

- une photo du nid