À l'arrivée des secours sur les lieux, le bâtiment était déjà totalement embrasé.

Au total une cinquantaine de sapeurs-pompiers et six lances à incendie ont été nécessaires pour venir à bout des flammes et éviter la propagation aux maisons voisines. Une citerne de gaz a également pu être préservée.

Une surveillance du sinistre a été mise en place pour la nuit. Les 14 occupants ont été évacués et relogés dans leur famille.