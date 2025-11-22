Une boutique éphémère d’artistes ouvre à Besançon

L’association Boucle d'Arts revient pour la quatrième année consécutive avec son événement phare "Boutique éphémère d’artistes". Elle ouvrira ses portes du 29 novembre au 21 décembre 2025 à l’Atelier Oxymore, situé au 7 rue Klein, Besançon. Mais également du 3 au 23 décembre 2025 dans une galerie éphémère du centre-ville qui reste encore secrète…

"Pensée comme une exposition collective, cette boutique met en valeur les œuvres dans une scénographie soignée, créant ainsi une expérience immersive pour les visiteurs. L’objectif est de permettre aux artistes de présenter leur travail tout en favorisant les échanges avec le public", expliquent les organisateurs.

Cette année, 10 artistes visuels sont au rendez-vous : Yvain Reydy (artiste plasticien et cinéaste), Bertrand Bellay (artiste-auteur), Gaëlle Choquet (illustratrice), La Brume (illustratrice), Cirt Hash (peintre pochoiriste), De Lames et De Larmes (graveur), Juliette Clavaud (monographe), Nicolas Duffaud (artiste peintre), Pierre-Venceslas Muller (artiste peintre), Mathieu Houchard (artiste plasticien). Ces 10 artistes seront rejoints par la maison d’édition associative Zone à Publier. Le public pourra découvrir des œuvres variées. Pièces originales, séries numérotées, reproductions et éditions cohabitent pour offrir un éventail de créations à explorer.

Durant toute la durée de l’événement, le public est invité à rencontrer les artistes lors de leurs permanences, à assister à des démonstrations et à participer aux différents événements qui animeront la période.

