Bientôt, une caméra dans les camions-bennes collectant les bacs jaunes du Grand Besançon

Dès le mois de septembre 2025, huit camions sur 27 du Grand Besançon seront équipés d’une caméra permettant d’identifier les erreurs de tri dans les bacs jaunes. On fait le point sur ce nouveau dispositif.

Par an, Grand Besançon Métropole a relevé 3.500 tonnes d’erreur de tri… Un surcoût lié au tri et un manque à gagner sur la redevance de 11 M€ par an réparti sur l’ensemble des usagers. Au total, 4.000 bacs sont collectés chaque jour soit 20.000 par semaine. Le cout de l'expérimentation est de 400.000 euros.

Suite à la redevance incitative instaurée depuis 12 ans, Grand Besançon Métropole a noté une baisse de "42 % du poids des ordures ménagères résiduelles" (bac gris), nous indique Gabriel Baulieu, 1er vice-président de GBM en charge des finances qui précise qu’une "étape supplémentaire" sera franchie avec le nouvel outil "Lixo".

Une mise en danger des agents

Si nombreux sont ceux qui effectuent le tri des déchets et utilisent le bac jaune, il reste encore de nombreuses erreurs mettant parfois la vie des agents en danger.

"Il y a eu quatre départs de feu en 2024, indique Daniel Huot, vice-président de Grand Besançon Métropole en charge de la gestion des déchets. À cela s’ajoute "des déchets qui arrivent sur le tapis de tri (au Sybert) et ne devraient pas y être". Enfin, les sacs fermés sont, eux, automatiquement placés à l’incinération pour ne prendre aucun risque.

Comment va fonctionner ce nouveau dispositif ?

Si l’agent peut effectuer un premier tri à l’œil nu lors de la collecte, il ne peut toutefois pas tout voir lorsque le contenu de la poubelle est mis dans la benne (seulement 1% des erreurs de tri sont repérées.). C’est à ce moment qu’entre en jeu l’outil "Lixo (capteurs avec caméra embraquée) suite à un partenariat avec l’entreprise SULO et Grand Besançon Métropole dans le cadre d’un appel à projet financé par CITEO.

Ce dernier permettra, grâce à la mise en place d’une caméra et à l’intelligence artificielle via un logiciel d’analyse, de voir en temps réel le contenu de la benne et le cas échant d’informer le chauffeur d’un déchet potentiellement dangereux. Plusieurs solutions pourront être prises : l’arrêt de la collecte, le vidage du camion ou alors la poursuite de la collecte.

Les informations seront également communiquées au gestionnaire qui sera en lien avec le chauffeur.

Des sanctions à venir ?

Grand Besançon Métropole indique que les erreurs de tri repérées donneront lieu à un courrier et à la visite d’agents de la gestion des déchets afin de sensibiliser les usagers. Sur la question des sanctions pour les ménages dont les erreurs sont récurrentes, Daniel Huot a indiqué que si tel était le cas, cela "serait un choix politique à effectuer à l’issue de l’expérimentation". Rien n’est encore acté à ce jour.