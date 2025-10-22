Une convention entre quatre régions européennes dont la Bourgogne-Franche-Comté

Patrick Molinoz, vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté en charge de l’Europe, des relations internationales, de l’export, du numérique et de l’intelligence artificielle, s’est rendu en Rhénanie-Palatinat (Allemagne) le 10 octobre 2025 pour la rencontre politique annuelle de la "Convention quadripartite".

La Convention quadripartite lie, depuis 2003, la Bourgogne-Franche-Comté au land allemand de Rhénanie-Palatinat, à la Région tchèque de Bohême centrale et à la Voïvodie polonaise d’Opole.

À l’occasion de cette conférence au sommet, les quatre Régions ont réaffirmé leur engagement pour l’éducation à la citoyenneté et le soutien à la mobilité de tous les jeunes, confirmant la force de la coopération qui les unit depuis plus de 20 ans.

"Face à la polarisation du débat public et à la montée des extrêmes, qui remettent en cause la légitimité même de l’idéal universaliste européen", Patrick Molinoz a indiqué qu’il lui paraissait « indispensable de changer d’échelle afin de donner une plus grande lisibilité aux bienfaits de l’Union Européenne ». Il a souligné l’importance de mobiliser les écosystèmes des Régions (chambres consulaires, agences régionales, universités, réseaux de jumelage, etc.) afin de démultiplier l’exemplarité des effets vertueux des partenariats pour les habitants de chacune des régions.

Au terme de cet échange, une "déclaration commune sur la coopération entre les Régions en matière de protection civile et de résilience à l’échelle européenne" a été signée. Elle vise notamment à encourager le partage de bonnes pratiques dans la gestion des crises (naturelles, technologiques, politiques, etc.). Patrick Molinoz a rappelé que "les enjeux de sécurité et de résilience devaient englober les sujets de cybersécurité et de souveraineté numérique".

(Communiqué)