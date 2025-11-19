Mercredi 19 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Société

165.000 "violentomètres" apposés sur les sacs à pain dans le Doubs

Publié le 19/11/2025 - 18:00
Mis à jour le 19/11/2025 - 15:58

VIDEO • Afin de lutter contre la violence faites aux femmes, un baromètre de la violence aussi appelé "violentomètre" figure sur 165.000 sacs à pain distribués dans 120 boulangeries du Doubs à partir de ce 19 novembre 2025. En 2024, 1.880 plaintes ont été déposés pour violences intrafamiliales et conjugales dans le département.

Delphine Gauthron, directrice interdépartementale adjointe de la police nationale du Doubs, Mélanie Geoffroy, déléguée aux droits des femmes à la préfecture du Doubs, Anne Vignot, maire de Besançon, Alexandre Figard, patron de la Gourmandine, Jennifer Rousselle, directrice de cabinet du préfet du Doubs, Christian Grosjean, administrateur à Solidarité Femmes, Valérie Haller, adjoint à la maire, Céline Maillard-Salin, directrice du CIDFF, Didier Roulin, chargé de mission dans la lutte contre les discriminations et les droits des femmes pour la Ville de Besançon et Cécile Chaffanjon, directrice de France Victimes 25 © Hélène Loget
© Hélène Loget
Anne Vignot, maire de Besançon, présentant le dispositif aux clients de la boulangerie La Gourmandise à Besançon © Hélène Loget
© Hélène Loget
De gauche à droite : Anne Vignot, la maire e Besançon, Jennifer Rousselle, directrice de cabinet du préfet et Alexandre Figard, patron de la boulangerie La Gourmandine © Hélène Loget
© Hélène Loget
Emeric Perrin, élève au CFA Hilaire de Chardonnet et Anne Vignot, maire de Besançon © Hélène Loget
© Hélène Loget
1/8 - Delphine Gauthron, directrice interdépartementale adjointe de la police nationale du Doubs, Mélanie Geoffroy, déléguée aux droits des femmes à la préfecture du Doubs, Anne Vignot, maire de Besançon, Alexandre Figard, patron de la Gourmandine, Jennifer Rousselle, directrice de cabinet du préfet du Doubs, Christian Grosjean, administrateur à Solidarité Femmes, Valérie Haller, adjoint à la maire, Céline Maillard-Salin, directrice du CIDFF, Didier Roulin, chargé de mission dans la lutte contre les discriminations et les droits des femmes pour la Ville de Besançon et Cécile Chaffanjon, directrice de France Victimes 25 © Hélène Loget
2/8 - © Hélène Loget
3/8 - Anne Vignot, maire de Besançon, présentant le dispositif aux clients de la boulangerie La Gourmandise à Besançon © Hélène Loget
4/8 - © Hélène Loget
5/8 - De gauche à droite : Anne Vignot, la maire e Besançon, Jennifer Rousselle, directrice de cabinet du préfet et Alexandre Figard, patron de la boulangerie La Gourmandine © Hélène Loget
6/8 - © Hélène Loget
7/8 - Emeric Perrin, élève au CFA Hilaire de Chardonnet et Anne Vignot, maire de Besançon © Hélène Loget
8/8 - © Hélène Loget

"À un moment donné, certaines choses ne doivent pas être tolérables. Il faut sortie de l’idée que ces gestes sont normaux. Il faut dire stop et demander de l’aide", lance avec vigueur Anne Vignot, la maire de Besançon, ce mercredi matin devant la presse à l’occasion du lancement de l’opération des "violentomètres" apposés sur les sacs à pain de la boulangerie Figard, rue de la Grette.

Un baromètre qui vire au rouge…

Plusieurs étapes sont relevées par ce baromètre de la violence. On retrouve les conditions acceptables d’une relation "respecte tes décisions, à confiance en toi ou encore s’assurer de ton accord pour ce que vous faites ensemble". Le baromètre devient crescendo jaune puis orange avec "te fait du chantage", "est "jaloux possessif", "te manipule" ou encore "t’isole de ta famille et tes proches". Il vire au rouge avec "t’humilie et te traite de folle quand tu lui fais des reproches", "pète les plombs quand quelque chose ne lui plaît pas", "t’oblige à avoir des relations sexuelles" et "te menace avec une arme".

© Hélène Loget

"670 plaintes ont été déposées en 2025 à Besançon. Ce chiffre est en augmentation de 6 % par rapport à l’an passé", relève Delphine Gauthron, directrice interdépartementale adjointe de la police nationale du Doubs. Une augmentation qui peut être le résultat de deux facteurs selon Anne Vignot : "Il est difficile de savoir si découle des communications effectuées ou à d'une réelle augmentation de la violence", précise-t-elle.

Des numéros de téléphone, des structures qui accompagnent, un accueil au commissariat et une plateforme anonyme en ligne

Toujours sur le sac à pain, il est possible de retrouver les numéros à contacter.

Pour rappel :

  • 17 ou 112 : pour contacter la police ou gendarmerie (114 pour malentendants)
  • 3919 : pour avoir un conseil 7j/7 et 24h/24 anonyme et non-repérable sur les factures téléphoniques
  • CIDFF (pour un conseil juridique) : 03 81 25 66 69
  • France Victimes 25 : 03 81 83 03 19
  • Solidarité femmes 25 : 03 81 81 03 90

Pour les personnes qui se rendent en commissariat et qui ne souhaitent pas parler à haute voix de la situation, il est possible de poser la main sur un cercle orange devant l’agent d’accueil. Elle sera ensuite accompagnée à l’écart et écoutée.

Enfin, une plateforme est disponible et anonyme en ligne sur masecurite.fr ou il est possible de chatter directement avec un policier et être orientée.

Le tout sans oublier le CHU de Besançon qui peut également être le lieu d’un dépôt de plainte.

Infos +

Plus de 80 actions sont organisés dans le département du Doubs dans le cadre du 25 novembre, journée de lutte contre les violences faites aux femmes.

Allez + loin

violence conjugale violentomètre

Publié le 19 novembre à 18h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Besançon
Société

165.000 “violentomètres” apposés sur les sacs à pain dans le Doubs

VIDEO • Afin de lutter contre la violence faites aux femmes, un baromètre de la violence aussi appelé "violentomètre" figure sur 165.000 sacs à pain distribués dans 120 boulangeries du Doubs à partir de ce 19 novembre 2025. En 2024, 1.880 plaintes ont été déposés pour violences intrafamiliales et conjugales dans le département.

violence conjugale violentomètre
Publié le 19 novembre à 18h00 par Hélène L.
Pomoy
Société Transports

Accident grave à Pomoy : des collectifs relancent l’appel à une déviation de la RN 19

Le 13 novembre 2025, un nouvel accident particulièrement grave s’est produit à la sortie de Pomoy, en Haute-Saône. Cet événement ravive une fois encore l’inquiétude des habitants. Un communiqué de plusieurs collectifs souligne que "de jeunes personnes et des familles sont confrontées à des épreuves très douloureuses" et que "les habitant.e.s du secteur en particulier les riverains sont de nouveau bouleversés par ce drame".

Publié le 19 novembre à 17h45 par Alexane
Besançon
Société

Violences conjugales : “le combat est quotidien” estime la présidente de Solidarité Femmes Besançon

VIDÉOS • Le mois de novembre est le mois des mobilisations internationales contre les violences faites aux femmes, aux enfants et aux minorités de genre. À Besançon, Solidarité Femmes pilote un collectif d’associations, auxquelles s’est alliée la Ville de Besançon. Le collectif a évoqué ce mercredi 19 novembre 2025 les raisons de mobilisations et ses attentes lors d’une conférence de presse dans ses locaux de Solidarité Femmes à Palente. 

25 novembre femme solidarité femmes violences violences conjugales violences faites aux femmes
Publié le 19 novembre à 17h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Social Société

Journée internationale des droits de l’enfant : une journée familiale le 22 novembre à Besançon

Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’enfant, la Ville de Besançon organise samedi 22 novembre 2025, de 14 à 18 heures, une journée familiale ouverte à toutes et tous, coordonnée par les Francas du Doubs, dans le cadre de l’engagement de la collectivité en tant que Ville amie des enfants UNICEF. Cet événement vise à sensibiliser aux droits fondamentaux de l’enfant à travers des animations, expositions et rencontres.

Publié le 19 novembre à 15h10 par Alexane
DOUBS (25)
Santé Société

EOlife : Archeon Medical annonce un triplement du taux de survie neurologique après arrêt cardiaque

Archeon Medical, société fondée à Besançon et spécialisée dans le monitoring de la ventilation d’urgence, publie mercredi 19 novembre 2025, les résultats d’une étude inédite menée en conditions réelles par le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Doubs. L’étude porte sur EOlife, un dispositif médical intelligent de ventilation, et révèle un triplement du taux de survie à 30 jours sans séquelles neurologiques chez les patients victimes d’un arrêt cardiaque extrahospitalier (ACEH). "100 % des survivants ont retrouvé toutes leurs capacités neurologiques", précise le communiqué de l’entreprise.

archeon medical arrêt cardiaque
Publié le 19 novembre à 14h00 par Alexane
Besançon
Société

Police nationale du Doubs : retour aux sources pour Delphine Gauthron, nouvelle directrice interdépartementale adjointe

Originaire de Dole, Delphine Gauthron a pris ses fonctions de directrice interdépartementale adjointe de la police nationale du Doubs depuis le 3 novembre 2025. À l’occasion d’une rencontre avec la presse régionale, nous avons pu lui poser quelques questions sur ses nouvelles missions. 

commissariat Delphine Gauthron dipn police nationale
Publié le 19 novembre à 09h00 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Pajemploi : l’Urssaf recommande de faire preuve “d’une vigilance renforcée face aux SMS ou appels frauduleux”

Le service Pajemploi, servant à déclarer et rémunérer les assistants maternels et gardes d'enfants à domicile, a été victime d'un vol de données le 14 novembre, qui "a pu concerner jusqu'à 1,2 million de salariés de particuliers employeurs", a alerté l'Urssaf lundi 17 novembre 2025. 

pajemploi urssaf
Publié le 18 novembre à 15h02 par Hélène L.
Besançon
Société

Le SYBERT au cœur de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 22 au 30 novembre à Besançon !

PUBLI-INFO • À l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), qui se tiendra du 22 au 30  novembre 2025, le SYBERT (Syndicat mixte de traitement des déchets de Besançon et de sa région) propose une série d’animations gratuites dans son espace pédagogique situé 226C rue de Dole, sur la zone commerciale de la chaufferie bois à Besançon. Voici le programme !

atelier ateliers cuisine anti-gaspi couches lavables réduction des déchets Semaine Européenne de la Réduction des Déchets sybert
Publié le 17 novembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Société

Besançon : L214 interpelle les députés via les citoyens pour dénoncer l’élevage intensif

Suite à la publication de leur enquête publiée le mercredi 12 novembre 2025 dévoilant l'omniprésence de l'élevage intensif dans toutes les régions de France, l'antenne locale bisontine de l'association L214 a organisé ce samedi 15 novembre à Besançon une action de 10h30 à 13h, place du 8 septembre. 

alimentation animaux association L214 députés élevage intensif
Publié le 15 novembre à 17h47 par Elodie Retrouvey
Besançon
Société Vie locale

Illuminations, marchés de Noël, sapins… Besançon se prépare aux fêtes de fin d’année

À l’approche des fêtes de fin d’année, Besançon revêt progressivement sa parure de Noël. Comme chaque année, l’installation des grands sapins de Noël marque le lancement des préparatifs. Deux arbres majestueux ont ainsi été mis sur la  place Granvelle et la place du 8 Septembre.

commerce illuminations marché de noël noël noël 2025 Sapin de Noël shopping
Publié le 14 novembre à 17h30 par Alexane

Découvrez en 5 étapes l’Intermarché, après travaux, de Chateaufarine à Besançon

Il y a 50 ans, Bernard Loiseau arrivait à Saulieu pour révolutionner la cuisine française
Offre d'emploi

Gobin ouvre un bar à huîtres dans les Halles Beaux-Arts à Besançon

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le SYBERT au cœur de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 22 au 30 novembre à Besançon !
Offre d'emploi
publi info 4

Black Friday : des offres exceptionnelles à ne pas manquer chez Boulanger Besançon

Le Grand Besançon recrute 6 EQUIPIERS ECO-CENTRE
Infos Pratiques

Gims et Sting en concert à la Saline Royale d’Arc-et-Senans
Jeu-concours

Gagnez vos places pour le spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien !

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

Sondage

 4.88
légère pluie
le 19/11 à 18h00
Vent
4.52 m/s
Pression
1008 hPa
Humidité
74 %
 