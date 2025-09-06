Une journée d’information sur les cancers pédiatriques le 10 septembre au CHU de Besançon

Dans le cadre de l’opération nationale "Septembre en Or", une journée d’information consacrée aux cancers de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte se tiendra mercredi 10 septembre 2025 dans le hall de l’hôpital Jean-Minjoz, à Besançon.

L’événement s’inscrit dans un mouvement international de sensibilisation. "Extension du mouvement Gold in September né aux États-Unis en 2012, Septembre en or vise à mettre en lumière la lutte contre les cancers de l’enfant : ses besoins, ses espoirs, ses acteurs...", rappelle le communiqué du CHU de Besançon. Lancée en France en 2016 par l’Institut Gustave Roussy, cette mobilisation prend de l’ampleur d’années en années.

2e cause de mortalité chez l’enfant et la 1re cause de décès par maladie

La journée poursuit un triple enjeu : "Faire connaître les cancers pédiatriques pour une meilleure prise en compte de leurs spécificités, mobiliser le grand public, disposer des moyens nécessaires pour imaginer les traitements de demain."

Chaque année en France, près de 2.500 nouveaux cas de cancers sont diagnostiqués chez l’enfant, soit "moins de 1% des nouveaux cas de cancer de la population générale", nous précise-t-on. Environ un enfant sur 440 sera atteint d’un cancer avant l’âge de 15 ans et 800 jeunes de 15 à 18 ans sont diagnostiqués d’un cancer chaque année. Ces pathologies, bien que qualifiées de rares, sont la 2e cause de mortalité chez l’enfant et la 1re cause de décès par maladie.

Des spécificités pédiatriques

Le communiqué souligne que "les tumeurs malignes observées chez les enfants et les adolescents sont le plus souvent très différentes de celles dont souffrent les adultes ce qui impose une prise en charge spécifique, dans un environnement adéquat". Les leucémies représentent 28% des cas, suivies des tumeurs du système nerveux central (26%) et des lymphomes (10%). Un quart des tumeurs pédiatriques sont des tumeurs embryonnaires, comme les neuroblastomes ou rétinoblastomes, "quasiment inexistantes chez l’adulte".

Les progrès thérapeutiques ont amélioré le pronostic : "Cinq ans après leur diagnostic, 80% de ces jeunes patients seront considérés comme guéris, avec cependant des disparités selon le type de pathologie : près de 20% des cancers pédiatriques restent sans réponse thérapeutique satisfaisante."

Une prise en charge globale

Le CHU de Besançon insiste sur la nécessité de "développer de nouvelles stratégies thérapeutiques pour guérir toujours plus d’enfants, et guérir mieux notamment réduire au maximum les séquelles liées aux traitements, pour préserver leur future vie d’adulte".

L’accent est mis sur "le traitement adapté et un accès aux nouveaux traitements", "la qualité des soins dans et en dehors du milieu hospitalier", mais aussi "la réinsertion à la vie après la maladie" et "le suivi à long terme des adultes ayant eu un cancer dans l’enfance".

Un programme à la fois informatif et festif

Durant la journée, plusieurs stands d’information seront animés par des professionnels de santé et des associations partenaires, dont Sourire à la vie, Semons l’espoir, la Ligue contre le cancer, Le Liseron, P’tits bouts de ficelle, Nausicaa et Le rire médecin.

Des animations sont également prévues : déambulation de clowns et d’un magicien, borne photo, atelier “Roue musicale” (Coccinote), stand de barbe à papa (sans sucre !) et bar à paillettes.