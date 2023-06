La Ville de Besançon recrute un(e) magasinier(ère) au sein du Service Voirie Propreté urbaine

OFFRE D'EMPLOI • La Ville de Besançon est à la recherche d'un(e) magasinier(ère) au sein du Service Voirie Propreté urbaine de la Direction Voirie et Déplacement Les CV et lettres de motivation sont à envoyer au plus tard le 11 juin 2023.

Sous l'autorité directe d'un chef d'équipe, l'agent participe à la fonction logistique du service ; il assure la disponibilité des fournitures et du matériel, garantit la commande, la réception, le stockage, l'inventaire, la préparation et la distribution des marchandises, assure des opérations de petit entretien et de pose de mobilier. Il intervient également dans les opérations de nettoiement des voiries et de l'espace public.

Missions :

Réceptionne, range, manipule et distribue des produits et des matériels,

Réalise de manière régulière des inventaires et contrôle des stocks,

Contrôle le respect des consignes liées aux produits stockés (normes, sécurité, hygiène),

Suit les commandes d’approvisionnement,

Entretient les locaux et les outils,

Assurer des fonctions multiples et variées (installer du mobilier spécifique à la propreté urbaine, gérer l'enlèvement des bennes à déchets, assurer les commandes de carburant …),

Assure une saisie régulière et un suivi informatique des données de terrain (suivi des poses de mobilier, suivi cartographique, …),

Nettoyage des voies, espaces publics et ouvrages d'art (nettoyer par balayage manuel ou mécanique, vider et nettoyer les corbeilles à papier, ramasser les feuilles mortes, désherber les voies et trottoirs, éliminer les déjections canines…),

Surveille la propreté des espaces publics et sensibilise les usagers (repérer les pollutions et dégradations des espaces publics, rendre compte à sa hiérarchie),

Participe à l'ensemble des activités du service (participer au plan de déneigement, désherbage, …),

Signale toute anomalie constatée sur le domaine public dans l'exercice de ses fonctions et en faire part à sa hiérarchie,

Exécute divers travaux nécessaires à la bonne tenue des espaces publics.

Profil :

Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels de gestion des stocks

Maîtrise des techniques de nettoiement et de balayage (manuelles ou mécanisées)

Capacité à procéder à des réglages de base sur les outils et engins de nettoyage, et à en assurer l'entretien courant

Connaissance du milieu urbain et de la propreté urbaine

Capacités relationnelles

Maîtrise des techniques de déneigement

Connaissances des techniques de réparation de petits matériels et mobiliers - Capacité à l'autonomie, sens de l'initiative

Qualités relationnelles, sens du travail en équipe - Savoir rendre compte

Permis B obligatoire

Conditions particulières :

Travail occasionnel de nuit et pendant les week-ends

Participation aux astreintes de la Viabilité Hivernale

Horaires saisonniers possible mais qui peuvent être amenés à évoluer

Cadre d’emploi : Adjoint.e.s techniques territoriaux.ales

Poste ouvert aux contractuel.le.s

Date limite de candidature : 2 juillet 2023

Pièces requises : lettre de motivation et CV (format pdf)

NB : Les entretiens de recrutements auront lieu le mardi 11 juillet après-midi.

Contacts :