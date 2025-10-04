Une nouvelle boutique ouvre prochainement au centre-ville de Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Dès le 17 octobre 2025, la nouvelle boutique, Les Bougies de Charroux, ouvrira ses portes au 11 Grande Rue à Besançon. Comme son nom l’indique, l’enseigne est spécialisée dans les bougies faites à la main, fabriquées en France et avec un label de qualité RAL (respect de la santé et de l’environnement).

L’enseigne bisontine sera le 37e point de vente de la marque qui entreprend d’ouvrir 80 boutiques en France & Belgique d’ici fin 2028.

La boutique proposera l’ensemble de l’univers des Bougies de Charroux, à savoir des bougies parfumées "coulées à la main en Auvergne, conçues avec des parfums de Grasse rigoureusement sélectionnés et labellisées RAL", précise l’enseigne.

Avec près de 100 fragrances disponibles, les visiteurs pourront ainsi explorer un éventail de senteurs, allant des notes florales aux accords boisés et épicés, sans oublier les parfums fruités et gourmands.

La marque "Les Bougies de Charroux" défend un savoir-faire artisanal. Chaque bougie est coulée à la main, afin de garantir une qualité et une identité unique. Avec cette nouvelle ouverture, la marque cherche ainsi à affirmer son ancrage national tout en assurant vouloir rester "fidèle à ses valeurs : qualité, proximité et artisanat".

