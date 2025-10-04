Une nouvelle boutique ouvre prochainement au centre-ville de Besançon

L’enseigne bisontine sera le 37e point de vente de la marque qui entreprend d’ouvrir 80 boutiques en France & Belgique d’ici fin 2028.
La boutique proposera l’ensemble de l’univers des Bougies de Charroux, à savoir des bougies parfumées "coulées à la main en Auvergne, conçues avec des parfums de Grasse rigoureusement sélectionnés et labellisées RAL", précise l’enseigne.
Avec près de 100 fragrances disponibles, les visiteurs pourront ainsi explorer un éventail de senteurs, allant des notes florales aux accords boisés et épicés, sans oublier les parfums fruités et gourmands.
La marque "Les Bougies de Charroux" défend un savoir-faire artisanal. Chaque bougie est coulée à la main, afin de garantir une qualité et une identité unique. Avec cette nouvelle ouverture, la marque cherche ainsi à affirmer son ancrage national tout en assurant vouloir rester "fidèle à ses valeurs : qualité, proximité et artisanat".
Les Bougies de Charroux
- 11 Grande Rue à Besançon
- Horaires : le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h.