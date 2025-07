Une nouvelle microcrèche ouvre ses portes dans le quartier de Palente à Besançon

Gestionnaires des microcrèches 123 Soleil et Amstramgram, Céline Borel et son mari s’apprêtent à ouvrir leur 6e établissement. Débuté en 2014, leur projet est né alors qu’ils recherchaient eux-mêmes une solution pour garder leurs enfants dans "un lieu à taille humaine, doux, chaleureux et où chaque enfant pourrait évoluer à son rythme". C’est ainsi qu’ils ouvrent leur toute première crèche Amstramgram à Pouilley-les-Vignes en 2014, suivie rapidement par d’autres structures à Besançon, notamment dans les quartiers de Saint-Claude, Montjoux et de la boucle bisontine (2).

À Palente, l’établissement est situé dans les anciens bâtiments de LIP au sein des nouveaux locaux du centre d’action médico-sociale précoce du Doubs avec qui les gestionnaires de la crèche ont collaboré. Située au 4 chemin de Palente à Besançon, la structure s’étend sur 170 m2 et comporte trois dortoirs, une grande pièce de vie lumineuse, un espace extérieur et une salle "Snoezelen" qui est "un lieu sensoriel propice à la détente et à l’éveil" nous explique Céline Borel.

La microcrèche ouvrira ses portes le 25 août et proposera "un accueil bienveillant pour 12 enfants, dans un cadre chaleureux, pensé pour favoriser l’éveil, la sécurité affective et le respect du rythme de chacun". La gestionnaire dit avoir pensé les espaces afin de garantir "le confort, la sécurité et le bien-être des tout-petits".

Une matinée portes ouvertes le 19 juillet

L’équipe est composée "de professionnelles qualifiées et expérimentées, engagées autour d’un projet pédagogique centré sur l’accompagnement individualisé de chaque enfant". L’établissement sera ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Afin de permettre aux familles de découvrir ce nouveau lieu, une matinée portes ouvertes est organisée le samedi 19 juillet de 9h à 12h. Il sera ainsi possible de visiter la crèche, rencontrer les équipes, poser des questions, et même déposer un dossier de préinscription dont la démarche peut déjà être effectuée en ligne.

Microcrèche 123 Soleil Palente