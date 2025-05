Une nouvelle Présidente au conseil d’administration de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et Pays de l’Ain

Après plus de douze ans de mandat en tant qu'Administratrice et Présidente du Comité des Risques, Marie Savin succède à Michel Grass pour assurer la présidence du conseil d’administration de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et Pays de l’Ain.

Installée à Mâcon, ville d'où elle est originaire, cette experte-comptable est la "première femme à exercer cette fonction au sein de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et Pays de l’Ain. Elle fait partie des vingt associés d’AUDITIS, cabinet pluridisciplinaire de 130 salariés ayant su garder un état d’esprit familial, répartis sur huit sites en Bourgogne-Franche-Comté."

Un engagement fort pour soutenir le modèle de banque coopérative

Fière de cette situation inédite, Marie Savin a déclaré : "C’est important que les banques coopératives aient des conseils d’administration qui reflètent la diversité de leurs clients et de leurs territoires. Le nôtre en est un parfait exemple, grâce à l’effort qu’a fait Michel Grass pour féminiser ce conseil notamment. Le conseil d’administration m’a donné sa confiance et j’en suis très honorée. J’ai toujours été très investie dans les structures auxquelles je participe, que ce soit dans mon entreprise ou dans les associations dont je fais partie. J’ai besoin d’être active et de me sentir utile".

Marie Savin s'est également exprimée sur sa vision d'une banque coopérative, telle que l'est la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et Pays de l’Ain : "Les clients sociétaires de nos neuf départements sont utilisateurs des services de la banque dont ils sont propriétaires. C’est très engageant comme modèle. J’aimerais le faire savoir davantage."

Grâce à ses nouvelles fonctions, Marie Savin va pouvoir "apporter son engagement dans la réussite du modèle de banque coopérative ancrée dans ses territoires."

François de Laportalière, directeur général de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, a également exprimé son contentement : "Je suis très heureux de la nomination de Marie Savin par le Conseil d’Administration de la Banque compte tenu de ses compétences et de son engagement. Je suis certain qu’elle saura continuer à promouvoir notre modèle coopératif et à le faire rayonner sur notre territoire, en faveur de nos sociétaires."

À propos de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté

"Créée il y a près de 140 ans, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et Pays de l’Ain (BPBFC) fait partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France. Banque coopérative composée de plus de 1 800 collaborateurs, présente sur 9 départements avec près de 200 agences et centres d’affaire, également à distance, elle accompagne près de 700 000 clients (Particuliers, Professionnels, Entreprises, Associations, ESSI) dont 163 000 sociétaires, dans une relation durable et de proximité. La BPBFC soutient les initiatives locales en veillant à intégrer les enjeux sociétaux à son rôle d’acteur économique régional de premier plan, pour créer de la valeur ici et pour longtemps : 780 actions de proximité ont été soutenues en 2024 pour un montant total de 16 millions d’euros."