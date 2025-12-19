Une première concession Agency Car s’implante en Franche-Comté

Le réseau spécialisé dans les véhicules premium vient de s’implanter dans le secteur de Belfort-Montbéliard en ouvrant une concession à Brognard le 15 décembre dernier. Une ouverture qui, pour le groupe, vise à "accélérer le développement du réseau d’Agency Car, qui comptabilise 11 franchises en France".

Agency car est un réseau national d’agences automobiles premium, qui gèrent l’intégralité des démarches pour leurs clients : expertise, vente, achat, financement, livraison…

Agency Car Belfort-Montbéliard propose un service "clé en main" pour les acheteurs et les vendeurs :

Vente de véhicules d’occasion avec accompagnement personnalisé : faible kilométrage, garanties labellisées.

Véhicules neufs : personnalisables selon vos besoins.

Achat et revente de véhicules.

Financement sur mesure : LOA*(location avec option d’achat), crédit ballon, crédit classique.

Dépôt-vente pour particuliers.

Accompagnement personnalisé.

La concession sera gérée par Céline et Alexandre Parisot, mariés depuis plus de 20 ans et tous deux passionés d’automobile. Après une carrière dans l’immobilier pour elle et un statut de manager en entreprise suisse pour lui, ils ont souhaité démarrer un nouveau chapitre de leur vie professionnelle en ouvrant leur point de vente Agency Car Belfort-Montbéliard.

"Nous sommes fiers d’ouvrir notre showroom à Belfort-Montbéliard et de rejoindre Agency Car", déclare le couple dans son communiqué. "On partage depuis longtemps la passion de l’automobile. Originaires de la région, nous connaissons parfaitement le territoire et nous disposons déjà d’un réseau solide, un atout majeur pour accélérer notre développement". Pour Céline et Alexandre, leur ambition est claire : "faire de notre point de vente dans le Doubs une référence locale", avant, à moyen terme "d’ouvrir un second centre dans une région en bord de mer".

Agency Car Belfort-Montbéliard