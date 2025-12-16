Mardi 16 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
TERRITOIRE DE BELFORT (90)
Education

Une profession "précaire et dévalorisée" : les syndicats alertent sur la situation des AESH

Publié le 16/12/2025 - 11:23
Mis à jour le 16/12/2025 - 11:11

Les syndicats FSU-SNUIPP et SNES-FSU, majoritaires dans le premier et le second degré, ont adressé un courrier au préfet du Territoire de Belfort pour alerter sur la situation des accompagnant(e)s d’élèves en situation de handicap (AESH) dans le département.

© Élodie R.
© Élodie R.

”Chaque jour, nos organisations syndicales constatent sur le terrain de nouvelles problématiques qui concernent les AESH, qu’elles relèvent de leur contrat, de leur temps de travail, de leur rémunération ou de leurs droits”, indiquent les syndicats, dénonçant le ”silence de leur administration et [l’]absence de considération et [le] mépris de l’institution”.

En finir avec la "maltraitance" institutionnelle

Les syndicats rappellent que les AESH exercent ”un vrai métier, une mission de service public essentielle : accompagner les élèves en situation de handicap, métier nécessitant des compétences spécifiques”.

Selon eux, la demande augmente, obligeant l’administration à ”mutualiser les heures” pour assurer un accompagnement. Au niveau national, la FSU évoque un ”scandale annoncé de plus de 45.000 élèves en situation de handicap sans accompagnement depuis la rentrée 2025” et seulement ”1.200 recrutements d’accompagnant·es” prévus.

Les syndicats critiquent également certains dispositifs mis en place depuis 2019, comme les pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL) et les pôles d’appui à la scolarité (PAS), qualifiés de ”dispositifs maltraitants pour les élèves et les personnel.le.s”.

Une profession précaire et dévalorisée

Les AESH représentent la deuxième catégorie professionnelle en termes d’effectifs dans l’Éducation nationale, avec 140.000 salariés. Pourtant, les syndicats dénoncent que ces agent(e)s sont ”les salarié·es pauvres du ministère puisqu'on leur impose des temps partiels”. Le salaire moyen mensuel, selon le rapport social du ministère, est de 900 €, soit inférieur au seuil de pauvreté fixé par l’INSEE.

Cette profession est majoritairement féminine, ”à plus de 90 %”, ce qui, selon les syndicats, contribue à la dévalorisation du métier. Les compétences requises sont ”minimisées, considérées comme des qualités ‘naturelles’ plutôt que comme de véritables expertises professionnelles”.

Un statut réclamé pour les AESH

Le mardi 16 décembre 2025, le comité social d’administration ministériel de l’éducation nationale (CSAMEN) débattra du budget de la prochaine rentrée scolaire, notamment des salaires des AESH. Les syndicats souhaitent que cette réunion permette une ”prise de conscience collective” et mettent en avant plusieurs revendications :

  • Création d’un statut de la fonction publique de catégorie B
  • Augmentation réelle et significative des rémunérations
  • Possibilité de travailler à temps complet (24 heures par élève)
  • Abandon des dispositifs PIAL et PAS et de la mutualisation des moyens
  • Embauche massive de personnels AESH
  • Formation initiale et continue reconnue pour ce métier
  • Fin des contrats précaires et titularisation des personnels

Selon les syndicats, ces mesures seraient ”essentielles dans la construction d'une école inclusive respectueuse des personnel.le.s et des élèves”, 20 ans après la loi sur le handicap.

aesh école éducation nationale

Publié le 16 décembre à 11h23 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Education

Bourgogne-Franche-Comté
Economie Education

WolrdSkills 2025 : l’équipe régionale des métiers de Bourgogne-Franche-Comté mise à l’honneur par la Région

Samedi 13 décembre 2025 au Palais des congrès de Dijon (Côte-d’Or), la Région Bourgogne-Franche-Comté a organisé la cérémonie de mise à l’honneur de son équipe régionale des métiers WorldSkills, en présence de Jérôme Durain, président de la Région, et de Willy Bourgeois, vice-président aux lycées, à l’alimentation, à l’offre de formation, à l’apprentissage et à l’orientation.

métiers region bourgogne franche-comte worldskills
Publié le 15 décembre à 14h00 par Elodie Retrouvey
Pirey
Education Politique

Pirey : Le conseil municipal justifie son refus de participer aux frais de scolarité de l’école privée Cartannaz

Réuni le 10 décembre 2025, le conseil municipal de Pirey a décidé, à une large majorité, de ne plus participer aux frais de scolarité 2023-2024 des enfants inscrits à l’école privée F. Cartannaz a-t-on appris dans un communiqué de la mairie. 

conseil municipal école privée mairie patrick ayache pirey
Publié le 15 décembre à 10h32 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Education

”Jm’acclimate” : un jeu pédagogique innovant pour préparer les futurs agriculteurs de Bourgogne Franche-Comté

Les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne–Franche-Comté lanceront en février 2026 un dispositif pédagogique inédit mêlant jeu sérieux et formation technique. Cette initiative, baptisée Jm’acclimate, vise à aider les lycéens et étudiants agricoles à comprendre et anticiper les impacts du changement climatique sur les exploitations agricoles. Durant toute l’année 2026, 80 journées de formation seront proposées gratuitement aux établissements agricoles de la région.

agriculture changement climatique climat jeunes agriculteurs pédagogie
Publié le 12 décembre à 11h27 par Alexane
Besançon
Education

Un idéal souvent malmené, instrumentalisé, incompris… Dans l’académie de Besançon, la laïcité (re)expliquée aux élèves

VIDÉO • À l’occasion du 120e anniversaire de la loi de 1905 consacrant la séparation des Églises et de l’État, l’académie de Besançon a présenté mardi 9 décembre 2025 un nouveau kit pédagogique dédié à la Laïcité. La rectrice Nathalie Albert-Moretti et le préfet du Doubs, Rémi Bastille, se sont rendus pour l’occasion au collège Voltaire à Besançon.

académie de besançon collège college voltaire école laïcité nathalie albert-moretti
Publié le 10 décembre à 12h00 par Alexane
DOUBS (25)
Education Société

120 ans de la loi dite de la Laïcité : la Ligue de l’enseignement du Doubs rappelle que cette valeur n’oppose personne…

À l'occasion du 120e anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l'État, la Ligue de l'enseignement du Doubs publie un communiqué rappelant la portée essentielle de la laïcité dans la société française. L'association entent réaffirmer ce que représente la laïcité et pourquoi elle constitue l'un des fondements essentiels de la République.

laïcité religion république
Publié le 3 décembre à 12h00 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : des moments de bien-être grâce aux bons cadeaux de L’Institut
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : le Gabychon du Tuyé Du Papy Gaby
Shopping de Noel

Shopping de Noël : un coffret Grands Crus de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre lampe nomade chez Artémis à Besançon

Shopping de Noël : une boîte en métal gourmande de la biscuiterie et chocolaterie Billiotte

Sondage

 7.73
couvert
le 16/12 à 12h00
Vent
1 m/s
Pression
1014 hPa
Humidité
93 %
 