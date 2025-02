À Besançon, des soldes d'hiver "relativement satisfaisantes" selon le président de l'UCB

Pour le président de l’UCB qui a pu interroger plusieurs commerçants du secteur de l’habillement, les soldes ont été "équivalentes" à l’année dernière. "En 2024, cela n’avait pas non plus été une grosse année. Ce mois de janvier, il n’y a pas eu de baisse, mais il y a eu une période plus creuse à cause du mauvais temps (...) disons que l'on peut dire que la saison des soldes a été relativement satisfaisante".

Des remises qui arrivent trop tôt ?

Selon Serge Couësmes, les soldes arrivent "toujours trop tôt" : "Je continue à croire que les soldes du mois de janvier arrivent trop tôt surtout avec le black friday et les ventes privées…". C’est pourquoi, le président préconise de les "déplacer d’un mois" mais en apportant toutefois une nuance : "Est-ce qu’il ne faut pas solder quand les gens en ont besoin ? Il fait froid donc forcément, on a envie d’acheter un pull. C’est sûr que cela aide à vendre aussi".

Du côté de la durée des soldes, les commerçants n’ont pas l’air réfractaires, précise le président de l’UCB. Toutefois, un changement dans les habitudes semble notable. "Avant, il y avait la file dès l’arrivée des soldes. Maintenant, les clients attendent aussi les autres démarques. Il s’agit également d’une question de pouvoir d’achat", note Serge Couësmes.