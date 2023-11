Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus jeudi 9 novembre vers 21h30, rue de la Forêt à Pirey, près de Besançon, en raison d’un incendie impliquant une voiture et deux poids lourds dans la partie atelier d’une entreprise de réparation mécanique.

L’atelier a été entièrement détruit et l’ensemble du bâtiment a été fortement endommagé par les fumées. Quatre lances ont été nécessaires pour l’extinction du sinistre et pour la protection des lieux. L’action des soldats du feu a permis d’enrayer la propagation aux locaux administratifs et de stockage.

Six employées sur 22 sont au chômage technique selon les sapeurs-pompiers. Aucun blessé n'est à déplorer.