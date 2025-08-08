Vendredi 8 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Société Transports

Véhicules non assurés à Besançon : quand des vies peuvent basculer en un instant...

Publié le 08/08/2025 - 18:00
Mis à jour le 08/08/2025 - 18:07

La conduite sans assurance progresse en France, et Besançon n’échappe pas à la tendance. On estime qu’environ 680.000 conducteurs et conductrices conduiraient sans assurance en France d’après les données de l’Observatoire national interministériel de la Sécurité routière en 2022. À Besançon, les forces de l’ordre multiplient les contrôles et les procédures, et se dotent d'outils plus efficaces et performants que jamais. Conduire un véhicule non assuré est une infraction lourde de conséquences, qui peut faire basculer une vie en quelques secondes...
 

Archives © Alexane Alfaro
Frédéric Sarzier © Alexane Alfaro
1/2 - Archives © Alexane Alfaro
2/2 - Frédéric Sarzier © Alexane Alfaro

”On s’inscrit dans un mouvement qui dépasse le territoire de Besançon”, constate Frédéric Sarzier, chef du Service local de la sécurité publique (SLSP). À l’échelle locale, les contrôles plus fréquents révèlent une hausse des infractions. ”On voit plus de véhicules non assurés, parce qu’on en contrôle plus”, note-t-il.

”Ce ne sont pas des délinquants, mais ils ne mesurent pas les risques qu’ils prennent"

Les raisons avancées par les contrevenants aux forces de l’ordre sont multiples : ”Certains ont oublié de renouveler leur contrat, d’autres ne sont plus solvables, ou bien leur assureur a mis fin au contrat à cause de plusieurs sinistres. Ensuite, ils ne retrouvent pas d’assureur ou considèrent que c’est devenu trop cher”, nous explique Alain Roggero, chef du Groupe de sécurité de proximité (GSP).

Laurine, gardienne de la paix, souligne un autre cas fréquent : ”certains conducteurs ne sont même pas au courant que leur assurance a été résiliée. Ils disent n’avoir jamais reçu de courrier.”

”Ce ne sont pas des délinquants, mais ils ne mesurent pas les risques qu’ils prennent”, précise Bastien Breton, chef adjoint du Service interdépartemental de la police judiciaire (SIPJ). ”Et il suffit d’un accident, qu’ils soient en tort, et ils peuvent être endettés à vie. C’est une vie qui bascule, pour économiser quelques euros.”

En cas de dommages, un fonds de garantie peut indemniser les victimes, mais ”ce fonds se retourne ensuite contre le conducteur non assuré”, rappelle-t-il. ”Cela peut représenter plusieurs centaines de milliers d’euros, surtout s’il y a un décès ou une infirmité.”

Archives 2024 © Élodie R.

Une infraction aux multiples conséquences

La conduite sans assurance est un délit, et non une simple infraction. Elle peut entraîner :

  • Une amende forfaitaire délictuelle (AFD) de 750 €, minorée à 600 € si payée dans les 15 jours, et majorée à 1.500 € au-delà de 45 jours ;
  • Jusqu’à 3 750 € d’amende en cas de poursuites ;
  • La mise en fourrière du véhicule ;
  • L’audition au commissariat, notamment si la personne est déjà connue des services ;
  • Un stage de sensibilisation à la sécurité routière obligatoire.

À noter qu’avec l’amende forfaitaire délictuelle (AFD), les boîtiers M-POS (type TPE) permettent le paiement immédiat par carte bancaire sur le terrain, et une réponse judiciaire simplifiée. ”Il n’y a plus de vignette sur le pare-brise, alors certains pensent qu’on ne peut pas les contrôler. C’est faux : aujourd’hui, c’est plus simple et rapide que jamais”, prévient Frédéric Sarzier.

De nouveaux outils qui démasquent les non-assuré(e)s

Au-délà des contrôles physiques et visibles sur la voie publique, les forces de l’ordre ont accès à un fichier baptisé FVA (Fichier des véhicules assurés) qui ne nécessite plus du classique contrôle routier. Aujourd’hui, en patrouille, dans leur véhicule ou en dehors, les policiers peuvent contrôler l’ensemble des véhicules qui les entourent. En quelques secondes, ils savent si un véhicule est assuré ou non et peuvent procéder à un contrôle plus approfondi en interpellant le conducteur ou la conductrice

”Le travail sur la voie publique, couplé à ces nouveaux outils, permet d’être plus efficace”, confirme Frédéric Sarzier. ”On tape une plaque, et on sait immédiatement si un véhicule est assuré ou non”, décrit Laurine.

Un phénomène aggravé par d'autres délits

Le défaut d’assurance est souvent lié à d'autres comportements à risque. ”Celui qui ne veut pas s’assurer, ne veut généralement pas être contrôlé non plus. Ça mène à des refus d’obtempérer, qui sont en augmentation”, note Alain Roggero. ”Ce sont des prises de risques énormes pour les usagers de la route et pour les policiers”, abonde Frédéric Sarzier.

Laurine ajoute : ”On voit aussi des délits de fuite après des accrochages. Les gens ne restent pas sur place. Ils savent qu’ils ne sont pas en règle.”

Livreurs, taxis, chauffeurs VTC... les professionnels aussi concernés

Certains professionnels sont également dans le viseur, notamment les livreurs à vélo ou en deux-roues pour des plateformes comme Uber Eats ou Deliveroo. ”Beaucoup ne sont pas assurés, certains sont même sous OQTF [Obligation de Quitter le Territoire Français] et roulent avec des véhicules au nom d’un ami ou d’une compagne”, précisent Laurine et Alain Roggero.

Archives 2021 © Police nationale 25/Twitter

En revanche, ”pour les véhicules professionnels d’entreprises classiques, le matériel est trop cher pour qu’ils prennent le risque. Là, les employeurs sont responsables, et on n’a pas constaté d’infractions majeures à Besançon”, souligne Frédéric Sarzier.

  • Et les trottinettes électriques ?

Depuis 2019, les trottinettes électriques doivent elles aussi être assurées. ”Pour l’instant, on fait de la prévention, mais on va tendre vers la confiscation systématique en cas de récidive”, annonce Frédéric Sarzier.

”Une vie peut basculer en une seconde”

Les policiers sont unanimes : au-delà de la sanction, il y a la prévention, "mais des campagnes de communication ne suffiront pas à convaincre celles et ceux qui ne veulent pas s'assurer", selon Alain Roggero. Alors pour passer un message, Bastien Breton le dit sans détour : ”Celui qui roule sans assurance prend un risque énorme. En cas d’accident, même mineur, il peut devoir tout payer lui-même, sur des années. Et si une victime est gravement blessée ou tuée, c’est aussi sa vie qui s’effondre, une vie qui peut basculer en une seconde”, conclut-il.

assurance trottinette electrique vélo voiture

Publié le 8 aout à 18h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Besançon
Société Transports

Véhicules non assurés à Besançon : quand des vies peuvent basculer en un instant…

La conduite sans assurance progresse en France, et Besançon n’échappe pas à la tendance. On estime qu’environ 680.000 conducteurs et conductrices conduiraient sans assurance en France d’après les données de l’Observatoire national interministériel de la Sécurité routière en 2022. À Besançon, les forces de l’ordre multiplient les contrôles et les procédures, et se dotent d'outils plus efficaces et performants que jamais. Conduire un véhicule non assuré est une infraction lourde de conséquences, qui peut faire basculer une vie en quelques secondes...
 

assurance trottinette electrique vélo voiture
Publié le 8 aout à 18h00 par Alexane
Pontarlier
Santé Société

Utilisation des écrans : la ville de Pontarlier lance un programme de sensibilisation dès la rentrée

Afin de sensibiliser les familles sur l'utilisation des écrans chez les jeunes, la Ville de Pontarlier lance les « entretiens écrans familles ». À partir du 1er septembre 2025, les familles qui le souhaitent pourront rencontrer des professionnels formés en santé numérique pour s'informer et apprendre à limiter la surexposition aux écrans grâce à des astuces faciles à appliquer.

addiction aux écrans santé numérique ville de pontarlier
Publié le 8 aout à 15h59 par Eddy R.
Besançon
Société

En images – Besançon commémore les 80 ans des bombardements d’Hiroshima et Nagasaki

La Ville de Besançon, en collaboration avec le Comité départemental du Doubs du Mouvement de la paix et l’association Agir pour le désarmement nucléaire (ADN) de Franche-Comté, a tenu ce vendredi 8 août une cérémonie en mémoire des bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, survenus les 6 et 9 août 1945.

anne vignot bombe atomique hiroshima nagasaki
Publié le 8 aout à 15h00 par Alexane
France
Santé Société

Loi Duplomb : le Conseil constitutionnel censure la réintroduction du pesticide acétamipride

Le Conseil constitutionnel a censuré jeudi 7 août 2025 la disposition la plus contestée de la loi Duplomb, qui prévoyait la réintroduction sous conditions de l'acétamipride, un pesticide interdit de la famille des néonicotinoïdes, jugée par les Sages contraire à la Charte de l'environnement.

biodiversité conseil constitutionnel écologie loi duplomb pesticides santé
Publié le 8 aout à 09h25 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Société

Le viager et la nue-propriété en plein essor en Bourgogne-Franche-Comté

Alors que le marché immobilier traditionnel reste en difficulté, la Bourgogne-Franche-Comté se distingue par un dynamisme croissant dans le secteur du viager et de la nue-propriété. Ces formes alternatives de monétisation immobilière séduisent de plus en plus de retraités souhaitant vieillir chez eux tout en mobilisant leur patrimoine.

économie immobilier nue-propriété retraite viager
Publié le 6 aout à 16h15 par Alexane
Sochaux
Société Sport

À Sochaux, supporters et joueurs unis pour rénover le stade Bonal

La rénovation du stade Bonal progresse, portée par l’énergie des supporters et socios du FC Sochaux-Montbéliard (FCSM). Selon le communiqué publié par l’Association Sociochaux ce mardi 5 août, la première phase de ce chantier participatif dédié à l’embellissement du stade touche au but, avec le nettoyage, ragréage et peinture des escaliers et colonnes du parvis Nord.

Association sociochaux fc sochaux football rénovation stade bonal
Publié le 5 aout à 14h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Nature Société

Loups, lynx et ours : dans le Jura, des bénévoles veillent au retour des grands prédateurs…

Dans la nuit du 25 au 26 juillet 2025, un loup a été abattu dans la Nièvre suite à une attaque de troupeau. Ces incidents se multiplient en été, lorsque les troupeaux sont en estive et que les éleveurs ne peuvent les surveiller en continu. Nous avons échangé avec Laure, écologue et accompagnatrice en montagne, qui encadre les missions Férus dans le Jura, une association engagée dans la préservation des grands prédateurs : l’ours, le lynx et bien sûr, le loup.

estive loup préservation
Publié le 4 aout à 18h00 par Salomé F. • Membre
Besançon
Société

Portraits de Gaza – Le quotidien de Rawan, Ayman, Amro et Mohamed sous les bombes

Le jeudi 24 juillet 2025, Emmanuel Macron a annoncé que la France reconnaîtrait l’État de Palestine lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies. Cette déclaration vise à souligner l’urgence de mettre fin à la guerre et d’apporter une aide humanitaire à la population civile. Dans ce contexte, nous avons pu recueillir les témoignages de quatre Palestiniens vivant dans la bande de Gaza, en visio-conférence de Besançon jeudi 31 juillet et vendredi 1er août 2025.

emmanuel macron gaza génocide guerre israel palestine témoignage
Publié le 2 aout à 07h30 par Salomé F. • Membre
France
Société Transports

Bouchons sur la route des vacances : comment occuper les enfants dans la voiture ?

Bison Futé annoncé un samedi 2 août "noir" sur les routes en raison du fameux chassé-croisé entre les "juilletistes" et les "aoûtiens". Il va falloir s’armer de patience dans les bouchons, ce qui est loin d’être facile… surtout quand on a des enfants à l’arrière impatients. Voici quelques conseils pour les occuper.

autoroute enfant vacances
Publié le 1 aout à 17h00 par Alexane
Besançon
Société

Décès de Damien Defontaine : la famille en colère sur les réseaux sociaux, une cagnotte est lancée

Suite aux publications dans la presse annonçant le décès de Damien Defontaine, disparu depuis le 12 juillet dernier, la soeur de ce dernier a publié une vidéo poignante sur les réseaux sociaux expliquant que ses proches ont appris dans les médias que l’autopsie avait été effectuée... Une cagnotte solidaire a également été lancée en ligne.

damien defontaine
Publié le 1 aout à 11h42 par Hélène L.

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Deux tiers des festivals en France affichent un déficit en 2024
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Les cahiers de vacances, bonne ou mauvaise idée ? On a questionné cinq profs...
Infos Pratiques

Où sont les toilettes publiques gratuites à Besançon ?
Jeu-concours

Jeu-concours tente Decathlon : découvrez les résultats

Que faire autour de Baume-les-Dames pendant un week-end ? 

Sondage

 30
ciel dégagé
le 08/08 à 18h00
Vent
2.08 m/s
Pression
1019 hPa
Humidité
40 %
 