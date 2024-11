Le Doubs est en vigilance jaune "neige et verglas", ainsi que le Territoire de Belfort et la Haute-Saône, laquelle est également en vigilance jaune pour un risque de vent fort, avec le Jura, la Côte-d’Or, la Saône-et-Loire et l’Yonne.

Le vent, en provenance du sud, se renforce sensiblement dans la nuit de samedi à dimanche et la journée de dimanche. Ces fortes rafales devraient persister jusqu’à lundi. Des rafales pourront atteindre 70 à 85 km/h par endroits.

Prudence.