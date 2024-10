Vents violents : quatre départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance orange dès 19h00

Le Doubs, le Jura, la Haute-Saône et la Saône-et-Loire passeront ce soir en vigilance orange. Cette dernière repassera en jaune dès 3h00 du matin et s’essoufflera vers 6h00.

"On attend de forts cumuls en particulier sur les départements en vigilance orange, 40 à 60 mm sur le bassin parisien et 60 à 80 mm, voire localement 90 mm en se dirigeant vers les Pays de la Loire et la Vendée", indique Météo France.

Et d’ajouter : "Sur les départements de la Côte d'Or, du Territoire de Belfort, des Vosges, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de fortes rafales de vent sont également prévues dans la nuit de mercredi à jeudi, autour de 90 km/h. Ces valeurs pourront être revues à la hausse en cours de journée et entraîner une éventuelle extension de la vigilance orange "vent"".

Carte Météo France du 9 octobre 2024