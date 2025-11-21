Verglas, neige : des conditions de circulations difficiles ce vendredi dans le Doubs

Selon les informations du Département du Doubs ce vendredi 21 novembre 2025, les conditions de circulation sont délicates sur plusieurs secteurs avec des chaussées enneigées et parfois verglacée. Les usagers de la route sont invités à adapter leur vitesse et à rester prudents.

Dans le secteur de Besançon, à 6h ce matin, les températures relevées étaient comprises entre -5°C et 0°C. Le site Inforoute 25 précise que les conditions de circulation sont délicates sur l'ensemble des réseaux avec du verglas localisé ou de la neige résiduelle en plaine et des chaussées partiellement enneigées ou enneigées dès le premier plateau. Sur le réseau secondaire des plateaux d'Ornans et Amancey, les conditions peuvent être difficiles localement avec des routes enneigées et verglacées. Le traitement des routes est en cours par les services du Département.

À Montbéliard, les températures sont comprises ce matin entre -2°C et 0°C. L'ensemble des chaussées sont humides avec cependant quelques zones givrées, il convient donc de rester prudent dans les déplacements.

Dans le secteur de Pontarlier les conditions de circulations sont toujours jugées délicates voire difficiles par endroit. Là encore le traitement des routes est en cours.