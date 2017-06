À VTT, pour espérer une sélection pour les prochains championnats internationaux

Les premières échéances seront les championnats de France Moyenne et Longue distance de CO VTT qui ont été confiés au RAMBO le week-end prochain.

Les forêts comtoises de Grand Charmont, Châtenois les Forges et Offemont accueilleront plus de 300 concurrents les 10 et 11 juin 2017. Les yeux des entraîneurs de BALISE 25 seront plus particulièrement tournés vers les jeunes du club. En espoirs seront présents Constance Devillers Capucine Grosjean et Jérémi Pourre.

En dames et hommes 17 ans seront en course Lucie Rudkiewicz, Nicolas Delaire et Kylian Wymer, sans oublier Alyssia Wymer en dames 12 ans. Si tous ont de sérieuses chances de figurer sur un podium et pour certains de prétendre à un titre, pour les 17 ans et 20 ans les performances réalisées seront aussi scrutées par le staff national.

Quelques semaines plus tard en Bourgogne, le championnat de France Mass Start qui sera organisé le 24 juin à Couchey constituera la dernière occasion de se démarquer pour avoir l’honneur de courir sous le maillot tricolore.

Le lendemain à Corcelle les Monts, Balise 25 aura à défendre son titre de Champion de France des clubs de CO VTT. Pour cela l’association comptera sur deux équipes.

La première formation engagée sera certainement l’une des plus jeunes en course avec une moyenne d’âge de 17 ans. Elle sera composée de Constance Devillers et Jérémi Pourre qui ont déjà été titrés au niveau international, accompagnés dans leur périple par Nicolas Delaire et Kylian Wymer. La seconde équipe mixera jeunesse et expérience avec Lucie Rudkiewicz et Aymeric Wolz qui sont tous les deux membres du haut niveau français. Ils bénéficieront de l’apport de deux vétérans, Patrick Janand et Alain Pourre, qui ont à leur actif plusieurs titres nationaux.

Si les bisontins Constance Devillers, Lucie Rudkiewicz Et Jérémi Pourre devraient logiquement se sélectionner pour les prochaines courses internationales de CO VTT, dans leur sillage, Capucine Grojean, Nicolas Delaire et Kylian Wymer constituent de sérieux outsiders qui pourraient bien apporter à Balise 25 des chances supplémentaires de voir figurer sous le maillot tricolore des licenciés du club doubiste. Si tel est le cas, la relève est non seulement assurée pour ce dernier, mais au fil des ans elle s’étoffe de nouvelles têtes auxquelles Balise 25 espère bien en ajouter d’autres.