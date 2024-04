Le championnat de France de para football à Arbouans, dans le Doubs

Le Comité départemental sport adapté du Doubs (CDSA25) a été retenu pour organiser ce Championnat de France de para football à 7 adapté, en partenariat avec le District de football Doubs -Territoire de Belfort. 500 sportifs sont attendus lors de cette grande compétition qui aura lieu les 9, 10 et 11 mai 2024 à Arbouans.

Cette compétition d'envergure nationale, qui regroupera plus de 500 sportifs et 36 équipes en situation de handicap intellectuel et psychique, se déroulera au sein du site sportif des Pouges, mis à disposition par Pays de Montbéliard agglomération, à Arbouans (25400).

''Il s’agit d’une réelle expérience de vie pour ces sportifs et pour les bénévoles présents. Le handicap est oublié au profit de la performance, du partage et de la rencontre humaine. La personne en situation de handicap est ici un sportif à part entière avec ses qualités, compétences et lacunes.''

Le programme de la compétition

9 mai

Accueil des délégations

Cérémonie d’ouverture

Début de compétition

10 mai

Compétition

11 mai

Compétition

Phases finales

Remise des récompenses

Soirée de Gala

L'accès au sport pour les personnes en situation de handicap intellectuel et psychique

''Le sport n’est plus qu’un simple outil de remise en forme, il permet de réduire les inégalités et de lutter contre l’exclusion. Il joue un rôle prépondérant dans l’inclusion sociale.''

C'est dans cette logique que la Fédération française du sport adapté (FFSA), en alliance avec les ligues, comités et clubs sportifs, organisent et encouragent les activités physiques pour les personnes en situation de handicap intellectuel, psychique et autistes.

Le CDSA25 s'inscrit dans cette démarche avec :

15 associations sportives affiliés

700 licenciés sur le département

Des interventions en établissements

Des rencontres sportives loisirs

Des championnats de France

Infos +

Site internet du CDSA25

Facebook - CDSA25