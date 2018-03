Animal percuté par une voiture à Chaffois : l'autopsie confirme qu'il s'agissait d'un loup

Le centre Athénas du Jura avait enregistré le témoignage de Jean-Victor V., un automobiliste qui a assisté à la scène le 13 mars sur la RD 72 à Chaffois. "Je me suis arrêté au moment où le véhicule qui arrivait en face de moi a roulé sur ce loup. Je pense qu'il a du être percuté par un premier véhicule quelques secondes avant", expliquait-il au centre Athénas qui avait relayé l'information sur sa page Facebook. "Quand je suis arrivé vers le loup, il respirait encore et bougeait encore un peu. Cela a duré quelques secondes, une ou deux minutes tout au plus…" indiquait l'automobiliste précisant que les pompiers de Levier, revenant d'une intervention ont déplacé le corps de l'animal sur le bas-côté.

Loup Canis Lupus

Pour le centre Athénas, il s'agit de la première mortalité constatée de l'espèce en Franche-Comté, preuve "de sa présence plus régulière" dans la région. Si l'associaton hésitait, la préfecture du Doubs indique dans un communiqué du 26 mars 2018 que tous les critères phénotypiques relevés (museau avec présence d’un masque labial blanc visible, petites oreilles arrondies, ligne de dos horizontal, pelage contrasté et dégradé de la partie dorsale foncé vers la partie ventrale plus claire, queue courte portée sous la ligne horizontale, tombante avec extrémité noire et liseré noire sur les pattes avant) sont compatibles avec l’identification d’un loup Canis lupus.