Quels sont les objectifs de cette saison ?

"C'était de faire mieux que l'année dernière. C'est notre troisième saison (ndlr : le BesAC a fini 11e puis, 6e) et il s'avère que la mayonnaise à plutôt bien prise. On est actuellement deuxième. Si on se maintien jusqu'à la fin de la saison, on aura gagné notre place sportivement. C'est donc l'accession en national 1 mais, rien n'est joué. Il y aura ensuite une nécessité à gagner sa place administrativement et financièrement.

La fédération va demander des exigences en termes de budget, d'assurance. On commence donc à y travailler. Cela pourra aller de 200 à 300 000 euros de plus à trouver".

Sur 16 matches joués, vous en avez perdu seulement trois. A quoi devez-vous cette montée en puissance ?

"On a la chance cette année d'avoir un véritable esprit d'équipe comme je l'ai rarement vu. Ils sont ensemble sur le terrain, en dehors du terrain et ils font des loisirs ensemble. Il y a du talent c'est sûr mais il est aussi porté par ce côté équipe.

Cette année, cinq joueurs ont été recrutés (dont quatre mutés qui jouaient dans des autres clubs et un autre en saison blanche). Nous avons deux étrangers, un Lituanien Henrikas Vorotnikovas et un Serbe Nemanja Stankovic, le meilleur marqueur du championnat.

Nous avons la chance d'avoir comme coach Nicolas Faure qui a l'expérience du haut niveau car il a entrainé en Pro A et il a gagné une semaine des AS".

Et concernant les matchs à venir ?

"Concernant la coupe de France des clubs amateurs, nous nous sommes qualifiés en huitième de finale et nous jouerons les espoirs de Reims le 24 ou 25 février prochain. Si nous gagnons, cela nous permettra d'avoir un point de plus, soit un bonus, en championnat. Nous recherchons toujours des mécènes, qui aident à faire vivre le club".

Info +