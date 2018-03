Besançon, capitale de l’allergie

"Ces rencontres sont l’occasion de présentations et de débats sur les différentes formes d’allergie respiratoire, cutanée et professionnelle qui touchent plus de 25% de la population. Plus de 100 participants et experts nationaux vont pouvoir débattre des problèmes allergologiques rencontrés par les patients.

La prévalence des allergies a considérablement augmenté ces 30 dernières années dans les pays développés. Les modifications et l’appauvrissement de la diversité de la flore microbienne (microbiome) à la surface de la peau et des muqueuses respiratoires et digestives provoquent un dysfonctionnement immunitaire responsable d’une perte de tolérance vis-à-vis de protéines anodines comme les pollens.

L’utilisation inappropriée des antibiotiques, des antiseptiques, la pollution atmosphérique, l’alimentation riche en graisses et sucres et pauvre en fruits et légumes, les régimes alimentaires exclusifs (Vegan) modifient le microbiome et favorise l’inflammation et les allergies. Des formes plus rares d’allergie aux venins d’insectes (abeilles et guêpes) ou d’angio-oedèmes héréditaires ou non sont décrites.

Enfin, tout n’est pas allergie et différents mécanismes non allergiques peuvent être également en cause. Sur le plan thérapeutique, de nouveaux biomédicaments ont transformé la vie des patients grâce à leur efficacité et bonne tolérance".

Pr François Aubin