Besançon : la Malcombe en mode Journée olympique le 21 juin 2017

"Bouger, apprendre, découvrir" tel est l’esprit de cette journée. Ainsi le 21 juin prochain sera l’occasion de faire découvrir au plus grand nombre, et particulièrement aux enfants, les valeurs de l’Olympisme à travers de multiples activités physiques, culturelles, éducatives, ponctuées de démonstrations sportives et de rencontres. En même temps, à Paris, la Journée olympique prendra une dimension particulière. La capitale proposera au public un terrain de sport à l’envergure inédite au cœur de la ville. Un avant-goût grandeur nature des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024.

Le Comité régional olympique et sportif de Franche-Comté, en collaboration avec l’USEP, s’associent à cet événement pour faire vivre et rayonner cette journée en local, célébrer l’Olympisme et apporter un soutien total à Paris 2024 à moins de 100 jours de la désignation de la ville hôte pour les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris de 2024.

400 élèves venant de six département de Bourgogne Franche-Comté

Denis Masseglia, Président du Comité national olympique et sportif français explique : "Comme chaque année, le CNOSF célèbre la création du Comité international olympique dans le cadre de la Journée olympique. En cette année 2017, cet anniversaire prendra une dimension toute particulière pour soutenir la candidature de Paris aux Jeux de 2024. Si la Capitale sera le cœur névralgique de cette Journée olympique, avec une manifestation inédite et spectaculaire, c’est véritablement la France entière qui se mobilise pour célébrer les valeurs de l’Olympisme et soutenir la candidature. L’ensemble des territoires se fera le relais en local de l’événement parisien avec le soutien des fédérations, qui accueilleront le public en leur proposant des animations et activités sportives."

Le président du Comité régional olympique et sportif de Franche-Comté, Jean-Marie Vernet, ajoute qu'"Il s’agit d’une belle journée festive pour près de 400 élèves de cycle 3 venant de six départements de la région Bourgogne Franche-Comté et qui vont avoir le plaisir de découvrir et de s’initier à plus d’une vingtaine de disciplines ou activités sportives ou culturelles".

Le programme :

9 h 30 - début des activités

12 h - pause et moment officiel

13 h 30 - reprise des activités

16 h 30 - clôture de la journée

Présentation de la Journée olympique

Le 23 juin 1894, les participants du Congrès international d’athlétisme de Paris votent à l’unanimité la rénovation des Jeux Olympiques que leur soumet le baron Pierre de Coubertin, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Les bases du Mouvement Olympique moderne naissent à cette occasion au travers de la commission chargée d’organiser cet événement, le futur Comité international olympique (CIO).

Le 23 juin 1948, en commémoration de cette date historique, se déroule la première Journée olympique mondiale, approuvée par la 42e Session du CIO à Saint-Moritz en janvier 1948.

Ainsi, depuis plus de 60 ans, le CIO invite les Comités nationaux olympiques (CNO) à célébrer cet anniversaire par le biais de l’organisation d’une course ouverte au plus grand nombre. Mais le concept de la Journée olympique ne se limite pas à cette seule course et se décline au travers d’activités proposées au plus grand nombre dans le respect des trois piliers de cet événement : "bouger, apprendre et découvrir". Les organisateurs sont encouragés à proposer des activités physiques et sportives, des ateliers de travaux manuels ou culturels, des conférences, des démonstrations sportives et des rencontres avec des athlètes ayant participé aux Jeux Olympiques.

