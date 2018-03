Biathlon : la France remporte le relais dames d'Oslo

La France a remporté samedi le relais dames d'Oslo, comptant pour la Coupe du monde de biathlon. Le quatuor français - composé d'Anaïs Chevalier, Marie Dorin et des Franc-Comtoises Célia Aymonier et Anaïs Bescond - a signé le second succès tricolore de la saison en relais devant l'Allemagne, qui s'adjuge le Petit Globe de la spécialité, et l'Italie. De son côté, Martin Fourcade, le quintuple champion olympique français, a remporté l'épreuve de la poursuite.