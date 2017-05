Braquage du fourgon Suisse : sept hommes mis en examen et écroués ce dimanche

Les chefs d'inculpation retenus sont "vol avec arme en bande organisée, destruction par incendie en bande organisée, association de malfaiteurs et séquestration en bande organisée". Quatre d'entre eux ont été placés en détention provisoire dans l'attente d'un débat contradictoire avec le juge des libertés et de la détention et les trois autres ont été écroués.

Armes à feu et explosifs

Les malfaiteurs avaient braqué dans la nuit de mardi à mercredi un fourgon appartenant à la société de transports de fonds Loomis, contenant entre 40 et 45 millions de francs suisses (37 à 41 millions d'euros), sur l'autoroute A1 dans le canton de Vaud, à proximité de Nyon.

Sous la menace d'armes à feu et d'explosifs, ils avaient contraint les deux convoyeurs de fonds à ouvrir les accès à leur véhicule blindé et à se dérouter de l'autre côté de la frontière, dans le secteur de Divonne-les-Bains (Ain).

Ils avaient ensuite incendié le véhicule puis pris la fuite. Les deux convoyeurs, entravés, étaient parvenus à se libérer et à donner l'alerte, sans

avoir été blessés.

La BRI déjà sur le coup

Cette bande de malfrats, originaires de la région lyonnaise et connus de la police, était surveillée depuis plusieurs mois par la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) qui a pu procéder rapidement à leur interpellation dans les environs d'Annecy (Haute-Savoie), mercredi en fin de matinée. Le butin, composé de numéraire et de pierres précieuses, a été retrouvé et des armes ont également été saisies.

(Source AFP)