C@P 25 : le département du Doubs apporte 52 M€ aux intercommunalités

Le P@C C@P 25, c'est "porter une action concertée pour construire, aménager, préserver le département du Doubs donc ses territoires", explique Christine Bouquin. "C'est un contrat qui va être passé avec l'ensemble des communautés de communes, les EPCI" (ndlr : établissement public de coopération intercommunale).

Pour cela, le département "amène une manne de 52 millions dont 44 millions sur le premier dossier, plus 2 millions dans le cadre de d'inter-intercommunalités ainsi que 6 millions pour toutes les opérations de sécurité. Soit 28 % de plus que ce qui s'était fait de 2013 à 2016", précise la présidente.

Ce dispositif concerne les communes, les EPCI et les agglomérations sur les domaines tels que les infrastructures touristiques, le bien vivre ensemble, l'eau et l'assainissement, les routes soit "l'ensemble des éléments solidarité humaine et territorial, la petite enfance, les mairies..."

Qu'est-ce que cela va changer ?

"Nous avions un guide des aides auquel j'ai largement bénéficié et participé. Depuis la loi NOTRe, nous n'avons plus la clause de compétence générale. Cela permet de travailler sur les territoires, pour leurs besoins et que chacun puisse avoir la main sur son territoire", conclut Christine Bouquin.