Conjoncture économique en Bourgogne Franche-Comté de septembre 2017

Autres produits industriels (56.9) :

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – Bois, papier et imprimerie.

Les rythmes de production se sont ralentis au cours du mois de septembre en raison de problèmes d’approvisionnements, de sous-effectifs et de la volonté de réduire les stocks. La demande est restée bien orientée et les carnets de commandes sont toujours bien garnis. Les prix des matières premières ont augmenté. Ceux des produits finis suivent cette tendance haussière. Les effectifs ont été renforcés par du personnel intérimaire mais également des embauches de permanents. Une croissance d’activité est attendue dans les semaines à venir.

Services marchands (44.2)

Après plusieurs mois d’évolution favorable, l’activité et la demande se sont repliées en septembre. Les secteurs "travail temporaire" et "hôtellerie" ont toutefois maintenu leur orientation positive. Les prix se sont légèrement rétractés, dans un contexte très concurrentiel. Les niveaux de trésorerie sont jugés corrects. Les effectifs n’ont pas évolué, dans un contexte de pénurie de main d’œuvre. Les prévisions sont positives à court terme.

Industrie (26.2)

La production s’est légèrement repliée dans l’ensemble avec des évolutions contrastées selon les secteurs. Le niveau de la demande s’est globalement stabilisé. Une augmentation significative des prix des matières premières a été signalée et a été partiellement répercutée sur les prix des produits finis. Les stocks ressortent en-dessous de la normale. Les carnets de commandes continuent à procurer une visibilité satisfaisante. Les flux d’embauches ont été importants et d’autres sont attendus en octobre. La production est attendue en nette progression.

Matériels de transport (17.3)

Un léger ralentissement de la production s’est fait sentir en septembre, en raison d’un tassement des commandes mais aussi d’un niveau insuffisant de stock de produits finis. Les cadences demeurent toutefois très soutenues. Des négociations sont annoncées au sujet de la répercussion de l’augmentation des prix des matières premières sur ceux des produits finis. Les carnets de commandes offrent une excellente visibilité. Les effectifs ont été nettement renforcés et de nouvelles embauches sont attendues. La production devrait fortement augmenter.

Équipements électriques électroniques, informatiques et autres machines (16 %)

La production est ressortie en hausse sur septembre avec des évolutions contrastées selon les secteurs. Les carnets de commandes sont jugés confortables. Les prix de vente se sont stabilisés alors que certaines matières premières continuent d’augmenter (cuivre, aluminium). Les effectifs sont stables et, malgré les difficultés à recruter, des embauches sont envisagées afin de faire face à l’augmentation de l’activité. Le dynamisme observé ce mois devrait perdurer et la production s’accélèrerait en octobre.

Fabrication de denrées alimentaires et de boissons (9.9%)

L’activité s’est maintenue à un bon niveau grâce à une demande intérieure plus intense que prévu. Les prix des matières premières ont continué à se renchérir (sauf le blé qui a baissé). Cette hausse n’a pas toujours été répercutée sur les prix des produits finis. Le niveau des stocks a diminué. Les carnets de commandes s’étoffent et des recrutements devraient intervenir afin de faire face à l’augmentation de l’activité attendue sur la fin d’année.

Bâtiment et Travaux Publics (Enquête trimestrielle) 8.6 %

Le secteur du bâtiment et des travaux publics a connu une nouvelle croissance de son activité et une augmentation de ses effectifs. Le niveau des prix a entamé son redressement. Si la demande a été moins dynamique qu’au deuxième trimestre, les carnets de commandes conservent une visibilité jugée satisfaisante.

Commerce de gros (Enquête trimestrielle)

Les volumes d’achats se sont réduits au troisième trimestre alors que les volumes de vente, comme la demande, se sont stabilisés. Les prix d’achat ont progressé plus rapidement que les tarifs de vente. La croissance de ces derniers devrait se poursuivre dans les mois à venir. Les carnets de commandes sont jugés satisfaisants. Le niveau des stocks s’est redressé. Les volumes d’achats et de ventes prévisionnels sont à la hausse, même si certains sites manquent encore de visibilité