De l'héroïne et un revolver découverts dans les communs d'un immeuble aux Clairs-Soleils

Après la découvert des gants, des sacs plastiques et une dizaine de pochons d'héroïne dans les parties communes d'un immeuble par les policiers de Besançon, "tout laisse à croire à la confection de dose", nous précise-t-on.



C'est après avoir interpellé deux jeunes de 19 et 16 ans, qui détenaient du cannabis pour leur consommation personnelle, que les policiers ont perquisitionné le domicile de ces derniers. Rien n'y a été découvert. C'est dans les communs de l'immeuble que plusieurs pochons d'héroïne et un révolver "de petit calibre" ont été trouvés.



Le tout est analysé afin de trouver les propriétaires.