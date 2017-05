Défaite du FC Sochaux face à Amiens

Ça devient comme une habitude. Lors de la 36e journée de Ligue 2, le FC Sochaux montre de belles qualités avant de se laisser aller. Yoann Touzhar a marqué dès la deuxième minute de jeu avant une égalisation d'Amiens en milieu de première période et un second but dans les dix dernières minutes.

Le FC Sochaux est 11e au classement de Ligue 2 avec 45 points. Prochaine rencontre le 12 mai 2017 face au Red Star.