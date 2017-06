Fuite de fioul à l'entreprise Jacquot et Kaulek à Avoudrey

Cette fuite de fioule s'est produite au "niveau du trop-plein", précisent les pompiers ce mercredi vers 10h56 dans l'entreprise de marbrerie et pompe-funèbre Jacquot et Kaulek (anciennement Guillin). Six véhicules avec des moyens spécialisés en produits chimiques sont mobilisés ainsi que 19 pompiers.

Plus d'informations dans la journée...