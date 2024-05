Besançon : en plein trafic de drogue, il dit aux policiers que les 570€ viennent de sa grand-mère

De passage dans le secteur de Planoise mardi 30 avril 2024, un équipage de la police municipale a assisté à une transaction de stupéfiants. L’acheteur et le vendeur ont été interpellés.

L’acheteur avait en sa possession 1g d’héroïne et le second avait 570 euros. Ils ont été placés en garde à vue.

Lors de son audition, l’acheteur a reconnu être un consommateur d’héroïne et a admis avoir acheté sa drogue auprès du vendeur interpellé. Le dealeur, lui, n’a pas reconnu les faits et a affirmé que l’argent lui avait été donné par sa grand-mère. La perquisition à son domicile a permis de découvrir une balance électronique de poche en état de marche et plusieurs sachets de conditionnement.

Par ailleurs, l’exploitation des caméras du centre de supervision urbaine n’a pas permis l’identification des mis en cause.

Lors d’une seconde audition, le vendeur a affirmé que la balance électronique lui servait à peser sa consommation personnelle et que les sachets de conditionnement lui servaient à stocker des billes d’airsoft. Lors d’une troisième audition, il a finalement reconnu les faits.

Après avis au parquet, il a été demandé un défèrement des deux individus en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour le consommateur et une exécution de peine de 6 mois pour le vendeur.

Il a été décidé, pour le vendeur, une condamnation de 7 mois de prison avec sursis et un placement sous contrôle judiciaire. Le consommateur sera de nouveau convoqué devant le juge d’application des peines afin de convenir des modalités de sa peine.