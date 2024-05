Plus de 3 kg de drogue saisis chez une dealeuse à Besançon

L’affaire remonte au 30 avril dernier. Après un dispositif de surveillance mise en place pour une suspicion de trafic de stupéfiants rue de Dole, les policiers ont effectivement constaté des transactions permettent d’identifier le dealer, une femme de 36 ans et son revendeur, un homme de 38 ans.

La femme se chargeait d’approvisionner l’homme en produits stupéfiants pendant que lui, procédait aux livraisons avec son véhicule.

3 kg de cannabis et 1.540 € trouvés au domicile

Les deux mis en cause présumés ont été interpellé en flagrant délit et placés en garde à vue. La perquisition au domicile de la dealeuse a permis de découvrir une quantité importante de résine de cannabis et d’herbe de cannabis. Au total, les policiers ont mis la main sur 3.006 g de cannabis, 30 g de cocaïne et 1.540 €.

La perquisition du domicile du revendeur n’a elle rien donné mais il a été trouvé en possession de 317 g de cannabis et 15 g de cocaïne. L’homme a reconnu être consommateur de cannabis depuis 20 ans et avoir besoin d’argent, il a donc accepté de travailler en Uber shit. Il a confirmé aux policiers qu’il venait bien de récupérer les stupéfiants qu’il devait livrer.

La femme a quant à elle déclaré aux agents que c’est un homme, rencontré lorsqu’elle résidait à Bregille, qui lui aurait apporté les produits stupéfiants à son domicile de la rue de Dole. Hébergé par celle-ci, l’homme ravitaillait lui-même le charbonneux avant de devoir quitter le domicile de la femme qui disait vouloir héberger une amie. Ayant toujours les produits stupéfiants, elle a expliqué aux policiers continuer à ravitailler le "charbonneur" pour les livraisons.

L’individu du quartier de Bregille n’a pas pu être localisé durant le temps de la garde à vue par les policiers. Les deux mis en cause ont, en revanche, été déférés. L’homme a été condamné à 8 mois de prison avec sursis tandis que la femme a écopé d’une peine de prison de 2 ans dont 1 avec sursis probatoire pendants 2 ans et une interdiction de rentrer en contact avec le revendeur.