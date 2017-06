Héliodoro Cabezas : le nouveau président de l'Olympique Besançon Rugby

Le comité directeur du club a été voté, le 9 juin 2017, à l'unanimité des 29 membres présents "afin de me confier la présidence pour laquelle mon ami Dimitri Bégrand m'assistera comme président délégué" explique Héliodoro Cabezas.

Une institution "vieille de 113 ans"

Le projet du club demeure celui "d'assurer la pérennité et le développement de cette institution vieille de 113 ans, de loin la plus ancienne de Besançon pour ce qui est des sports collectifs, en insistant sur la formation des jeunes sans renoncer à quelques apports extérieurs susceptibles de renforcer l'équipe fanion, et de replacer celle-ci au niveau supérieur, la Fédérale 2" poursuit le président.

"Nous tenons à ce que le club s'identifie à l'agglomération, y tienne toute sa place et en soit un digne représentant en lien avec ses forces vives, ses collectivités et son économie, le tout en perpétuant les valeurs traditionnelles du rugby que sont l'amitié, la solidarité, le respect et l'humilité" conclut-il.