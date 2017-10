Il exhibe des armes par la fenêtre : un homme de 38 ans interpellé

Dès l'alerte donnée par les passants, la police de Besançon a bouclé le quartier à quelques mètres de la faculté de lettres. Un homme avait sorti son fusil par la fenêtre de son appartement au niveau de la rue Chifflet en visant des piétons, mais sans tirer.

Deux armes retrouvées

Une dizaine de policiers de l'anticriminalité et du groupe départemental d'intervention est intervenue sur les lieux et ont délogé l'individu de l'immeuble. "L'homme n'a pas montré de résistance lors de son interpellation" indique une source proche de l'enquête. Les forces de l'ordre sont ressortis avec l'individu.

Lors de la perquisition du logement, ils ont retrouvé une carabine et un fusil à pompe. L'homme, déjà connu pour des faits de stupéfiants, a été emmené au commissariat de Besançon où il devait être placé en garde à vue pour être interrogé sur ses sombres motivations et pour savoir s'il feignait de viser ou non des passants.