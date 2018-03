La Banque Populaire Bourgogne - Franche-Comté ouvre une agence nouvelle génération à Besançon République !

Le concept e-nov'agence...

Tournée vers le client, l’agence nouveau concept est accueillante, chaleureuse et ouverte. Le conseil, le professionnalisme et l’efficacité sont mis en évidence par un design, une ergonomie et des technologies adaptés. À tout moment de leur parcours, les clients peuvent bénéficier de l’expertise des conseillers spécialisés de l’agence.

Avec ce projet, la Banque Populaire Bourgogne - Franche-Comté réaffirme ainsi que l’AGENCE et ses collaborateurs sont le pivot de la relation client.

Un concept 100% local contributeur à l'économie régionale

L’aménagement des locaux a été spécialement imaginé par des concepteurs de notre région, témoignant ainsi de la créativité et du savoir-faire des entreprises locales : un moyen tout à fait concret pour contribuer à la dynamique économique régionale.

Ce vaste programme d’investissement de près de 100 millions d’€ concernera à terme la totalité des agences du territoire.

Des espaces repensés pour un parcours client adapté et simplifié

Le parcours client est lisible et simple, des espaces dédiés à chaque type de "besoins" sont présents et clairement identifiables.

SE PROJETER : les espaces conseil offrent au client les meilleures conditions pour le recevoir et lui apporter conseils et services adaptés.

offrent au client les meilleures conditions pour le recevoir et lui apporter conseils et services adaptés. SE CONNECTER : l’espace de vie est un espace convivial d’entretiens rapides et d’attente.

est un espace convivial d’entretiens rapides et d’attente. ÉCHANGER : l’espace accueil favorise l’entrée des clients et facilite le premier contact et l’échange.

Et bien entendu, un espace libre-service bancaire pour faciliter le traitement des opérations courantes en toute autonomie 7j/7 par le client et l’inviter à entrer dans l’agence.

Des innovations au service de la relation client

Les nouvelles technologies et les outils à disposition sont autant de moyens au service de la relation client.

Une borne d’accueil permet au client de signaler son arrivée à son conseiller et de demander à être recontacté.

L’affichage dynamique en vitrine et à l’intérieur de l’agence permet de fournir plus d’informations.

Des tablettes numériques à disposition permettent de consulter la presse locale, de se divertir.

La signature électronique permet la validation digitale de contrats sur place ou à distance. Nos clients peuvent souscrire tous nos produits de façon dématérialisée, tout en ayant la certitude que les contrats signés électroniquement ont valeur d’originaux et sont juridiquement comparables aux documents papier.

L’entretien conseil sur tablette.

La vente à distance.

Une application digitale au meilleur standard du marché

La BPBFC ne cesse d’enrichir son application mobile. Avec 3 millions de connexions par mois, elle est aujourd’hui au meilleur standard du marché.

Pour illustrer, en 2017, l’application mobile Banque Populaire Cyberplus a intégré de nouvelles fonctionnalités :

l’agrégation de comptes pour une vision consolidée de l’ensemble de ses comptes,

pour une vision consolidée de l’ensemble de ses comptes, l’authentification par Touch ID et Face ID pour éviter la saisie d’un mot de passe ,

pour éviter la saisie d’un mot de passe Sm@rt’retrait pour effectuer des retraits d’espèces directement avec son smartphone, sans utiliser sa carte bancaire,

pour effectuer des retraits d’espèces directement avec son smartphone, sans utiliser sa carte bancaire, et l’envoi de documents depuis l’application qui permet l’échange rapide et simple d’information entre le conseiller et le client.

En 2018, elle va plus loin et propose :

la souscription d’un compte épargne en ligne,

la consultation des relevés et autres documents électroniques,

l’envoi des coordonnées bancaires par fichier PDF,

la gestion de la carte bancaire :

l’activation et la désactivation des paiements à distance et à l’étranger,

la consultation des plafonds carte,

la mise en opposition de la carte bancaire en temps réel.

la possibilité de prendre RDV avec son conseiller,

Et prochainement :

l’ajout de bénéficiaires pour effectuer un virement.

Un grand jeu pour remporter un iPad...

À Besançon, tous les habitants sont invités à se rendre à l’agence pour remplir et déposer un bulletin de jeu pour remporter, par tirage au sort, un iPad.

Avec l’ouverture de cette agence, la BPBFC réaffirme sa volonté d’offrir à ses clients, le meilleur du Physique et du Digital.

Infos +

À propos de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté

Avec 1 850 collaborateurs, c’est un des premiers employeurs de la région. Élue 1ère Banque des PME en 2017 et partenaire majeur de la vie économique locale, son organisation à taille humaine et largement décentralisée facilite une grande réactivité de décisions pour accompagner les projets de ses clients, toutes catégories confondues : particuliers, professionnels ou entreprises.