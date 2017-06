La Caborde des vignerons: un habitat traditionnel au Musée des Maisons Comtoises

Fraîchement installée près de la soue à cochons, le nouvel édifice du Musée des Maisons Comtoises retrouve une place de choix parmi les habitats francs-comtois. Donnée par la famille bisontine Courtois, la caborde a fait le voyage de Tilleroye à Nancray.

Une grande partie des travaux a été réalisée par des personnes en insertion pour ce chantier commencé en avril 2015. Pour ce projet, les opérations de démontage, remontage et restauration sont assurées par l’Association Patrimoine Insertion 25 (API 25).

Le musée, depuis son projet d'origine en 1983, veut montrer les différents types d'habitat traditionnel comtois : ferme pastorale, ferme de polyculture et maison vigneronne

Le petit habitat primitif du 18ème siècle appelé localement "caborde" a un mode d'utilisation principalement temporaire. Construit sur un terrain calcaire avec des pierres ramassées sur place et chapeautées en encorbellement avec la technique des pierres sèches dans les vignes, il permettait aux hommes de s'y abriter, d'y passer la nuit le cas échéant, de s'épargner ainsi de longues marches et de travailler un maximum d'heures sans tenir compte de la fermeture des portes de la ville, d'effectuer dès la vendange les premières opérations de vinification.

L’environnement de la caborde sera partitionné en trois espaces : une vigne historique de cinq ares avec la plantation de 50 cépages cultivés en Franche-Comté avant la crise du phylloxéra. Une vigne contemporaine de quatre ares plantée avec des cépages cultivés actuellement dans la région. La particularité de cette vigne sera la présentation des plants ascendants aux plants actuellement cultivés. La troisième partie de sept ares sera consacrée à une expérimentation de vigne du futur.

À l’intérieur de la caborde prendra place une exposition semi-permanente présentant l’activité des vignerons de Besançon au XIXème siècle, illustrée par des objets de collection du musée, photographies, cartes et autres documents d’archives. A l'origine, l'intérieur des cabordes est sommaire : une niche, un banc, un coin feu.

Cette caborde-ci est composée d’une cheminée, d’un système de récupération d’eau et d’un four à pain. "Les portes de la ville de Besançon se fermant tous les soirs à 22h45 jusqu’en 1875 ces aménagements permettent ponctuellement au vigneron de passer la nuit dans la caborde avec un certain confort" explique le musée des Maisons Comtoises.