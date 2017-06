L'ambroisie, cette plante allergisante qui envahit la Bourgogne Franche-Comté…

Pourquoi lutter contre l'ambroisie ?

Très envahissante, l’ambroisie est en pleine progression dans notre région. Elle colonise tous les milieux et se propage essentiellement du fait des activités humaines : chantiers, déplacements de terre, de matériaux... Le nombre de personnes sensibles croît en fonction de l’importance de l’exposition. L’objectif de la lutte est donc de réduire l’exposition aux pollens par l’élimination de la plante.

Comment lutter contre cette plante ?

Le décret du 26 avril 2017 renforce la lutte contre l’ambroisie et détermine les mesures à l’échelle nationale et locale, pour prévenir son apparition et lutter contre sa prolifération.

Les préfets de département arrêtent les mesures à mettre en œuvre sur leur territoire en fonction du contexte local, et notamment du niveau de présence des ambroisies et du type de milieux infestés (sols agricoles, bords de route, zones de chantier, terrains de particuliers, etc.) ;

Les collectivités territoriales peuvent participer à la mise en œuvre des mesures définies par le préfet, notamment en désignant un ou plusieurs référents territoriaux dont le rôle est, en particulier, de repérer la présence de ces espèces, de participer à leur surveillance et d’informer les personnes concernées des mesures de lutte pouvant être appliquées sur leurs terrains ;

Chaque particulier ou chaque entreprise privée est susceptible d’être concerné pour mettre en œuvre des mesures permettant de lutter contre cette infestation (arrachage de pieds d’ambroisie, etc.)

En Bourgogne-Franche-Comté, cinq départements sont couverts par un arrêté préfectoral de lutte : le Doubs, le Jura, la Haute-Saône, le Territoire de Belfort, la Saône-et-Loire.

Le Plan Régional Santé-Environnement (PRSE3) 2017-2022 prévoit la prise d’arrêtés préfectoraux en Côte-d’Or, dans la Nièvre et dans l’Yonne.

Une installation durable...

Selon le Conservatoire Botanique National de Franche-Comté (CBNFC), l’ambroisie s’installe durablement en Franche-Comté : de l’Ain à la Saône-et-Loire, l’expansion de l’ambroisie est très active de "proche en proche" vers l’Est et le Nord. Des apparitions sporadiques sont également notées.

En Bourgogne, les départements de la Nièvre et de la Saône-et-Loire sont les plus touchés.

Comment participer à la lutte contre l'ambroisie ?

Trois modes de signalement possibles :

Sur internet : www.signalement-ambroisie.fr

www.signalement-ambroisie.fr Par mail : contact@signalement-ambroisie.fr

contact@signalement-ambroisie.fr Par téléphone : 0 972 376 88

Liens utiles :

Pour apprendre à reconnaître l’ambroisie, en cas de doute sur l’identification d’une plante, consultez le site duConservatoire Botanique National de Franche-Comté (CBNFC) http://conservatoire-botanique-fc.org/ ou celui de la délégation Bourgogne du CBN du Bassin Parisien délégation de Bourgogne (CBNBP) http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/delegation/bourgogne.jsp

Pour toute information sur la lutte, contacter la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) de Franche-Comté : http://www.fredonfc.com et de Bourgogne http://www.fredon-bourgogne.com

Observatoire national des ambroisies : http://www.ambroisie.info

Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr