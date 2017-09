Le carrefour des entrepreneurs francs-comtois, un nouveau moyen relationnel pour les créateurs d'entreprises

Pour le lancement du carrefour des entrepreneurs, la charte sera officiellement signée en présence de Marie-Guite Dufay ou de son représentant, Présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté et d' Antoine Bréhard, directeur régional de la Caisse des Dépôts Bourgogne-Franche-Comté.

Qu’est-ce que le carrefour des entrepreneurs ?

Le carrefour des entrepreneurs est une initiative commune portée par six réseaux d’accompagnement et de financement à la création d’entreprises en Franche-Comté : Adie Bourgogne Franche-Comté, BGE Franche-Comté, Coopilote, Franche-Comté Active, Initiative Franche-Comté et Réseau Entreprendre Franche-Comté.

À quoi ça sert ?

Il permet aux entrepreneurs franc-comtois d’identifier les partenaires et le parcours d’accompagnement le plus adapté à leur démarche entrepreneuriale. Le carrefour des entrepreneurs propose de rendre visible et lisible le "qui fait quoi" à toutes les personnes concernées par la création et la reprise d’entreprises en Franche-Comté.

Quel est son objectif ?

Ces sept réseaux s’engagent, ensemble, à doubler à l’horizon 2020 le nombre de créations ou de reprises d’entreprises accompagnées. Leur volonté est de contribuer à leur pérennité et leur développement pour plus d’entreprises, plus d’emplois, plus d’innovations sur le territoire franc-comtois.

Le rassemblement des sept réseaux porte des valeurs communes : "l’homme au cœur de son projet, l’accompagnement au service de la réussite et la réussite au service du territoire."

Infos +