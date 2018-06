Le Racing Besançon a changé de logo !

"On a voulu répondre à la nouvelle dynamique, lancée il y a un an à la reprise du club" explique le président du Racing Besançon, Roland Girard. "On s'était donné une saison pour que le logo soit en accord avec nos projets, qu'on sache bien où on veut aller."

D'où l'inauguration, ce vendredi 1er juin, du nouveau logo, dessiné par Publipresse. "On a voulu garder les éléments historiques de base, car l'attachement des supports à un blason est important" assure M. Gigard. Ainsi, si les deux ballons ont disparu, restent tout de même l'aigle rouge, la date de fondation (1904) et les inscriptions en bleu.

Mais il fallait lui redonner une deuxième jeunesse : "le logo était vieillissant et devait représenter les nouvelles ambitions du club" conclut-il, mettant en avant la "forme plus dynamique et plus combattante de l'aigle."