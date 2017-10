Les chantiers de la semaine à Besançon

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

▲ Nouveautés de la semaine

TRAVAUX TCSP

▲ Divers travaux de finitions avec possibles neutralisation de voies, empiétement sur chaussée, circulation alternée, microcoupures de circulation sur l’ensemble des rues empruntées par le TCSP et rues adjacentes.

▲ Avenue Georges Clémenceau : Travaux de voirie et réseaux - Circulation alternée par panneaux en dehors des heures de pointe entre la place Leclerc et la rue Vieille - Jusqu’à mi-novembre

BREGILLE / PRÉS DE VAUX

▲ Rue Mirabeau : Travaux de renouvellement de câble HTA - Circulation alternée et stationnement interdit sur 10 m entre rue Danton et rue de Chalezeule - Du 2 au 31 octobre

▲ Rue Boissy d’Anglas : Travaux de requalification des espaces publics, voiries et réseaux - Stationnement interdit des 2 côtés entre le n°2 et n°16 - Fort empiétement sur chaussée et circulation alternée - Jusqu’ au 2 décembre

▲ Chemin du Fort de Bregille : Rénovation de maison - Circulation alternée par panneaux à hauteur du n°52 - Du 16 octobre au 15 décembre

▲ Chemin des Ragots : Travaux de remplacement de trappes d’accès - Circulation alternée par panneaux à hauteur du n°47 - Du 2 au 24 novembre

CENTRE-VILLE - BATTANT - CHAPELLE DES BUIS

▲ Pont Robert Schwint : travaux d’aménagement du Crédit agricole - Bande cyclable interdite sur 20 m à hauteur du parking - Jusqu’au 30 novembre 2017

▲ Quai de Strasbourg : Travaux de réfection des remparts à hauteur de la tour de la Pelote - Sens unique entre le pont Schwint et la rue du Petit Battant dans ce sens (Interdiction d’emprunter le quai depuis la rue du Petit Battant en direction du pont Schwint) - Stationnement interdit sur 4 places à hauteur du n°34 – Jusqu’au 31 janvier 2018

▲ Avenue Gaulard : Travaux d’aménagement de voirie - Circulation alternée entre le pont de Bregille et le parking Gaulard du 30 octobre au 3 novembre - Circulation interdite entre la rue Sarrail et le parking Gaulard (dit Jacobins) dans ce sens, la circulation est déviées par la rue Sarrail - Dans l’autre sens (vers pont de Bregille) la circulation est dévoyée sur la voie neutralisée - Le 2 novembre -

▲ Square St Amour (rues alentour) : Travaux ENEDIS de renouvellement de câbles basses tensions - Diverses mesures d’interdiction de stationnement sur les rues autour du square - Empiètement sur chaussées - Suivre les indications en place - Entre le 9 octobre et le 30 décembre

▲ Grapille de Battant : Travaux de renouvellement de câble HTA - Circulation interdite du 30 octobre au 10 novembre

▲ Avenue de la Paix/ rue de Vesoul : Travaux de génie civil - Interdiction de tourner à gauche avenue de la Paix depuis la bretelle d'accès à la rue de Vesoul, en direction de la rue des Glacis - Circulation interdite rue de Vesoul sur le site propre bus en direction de l'avenue de la Paix et de la gare Viotte (dans ce sens). Du 30 octobre au 3 novembre

▲ Place de Lattre de Tassigny : Travaux d’éclairage public - Circulation interdite sur la voie parallèle à la rue Nodier - Stationnement interdit sur 4 places au droit du n°6 - Du 2 au 17 novembre (sauf les mardis jour de marché)

GRETTE - BUTTE

▲ Rue de Dole : Travaux sur ilot central - Circulation interdite depuis l’avenue Louise Michel vers la rue Oudet - Suivre la déviation par rue Antide Janvier - Du 23 octobre au 8 novembre

▲ Rue Pergaud : Travaux pour pose de fibre optique - Circulation alternée à hauteur du n°17 - Du 25 au 31 octobre

▲ Avenue Georges Clémenceau : Travaux de renouvellement de câbles HTA - Fort empiétement sur chaussée et stationnement interdit entre la rue Labbé et la rue Percy - Du 25 octobre au 10 novembre

▲ Avenue Georges Clémenceau : Travaux de réparation de conduite de télécommunication - Voie verte interdite à la circulation entre le n°1 et l’avenue Siffert - Du 2 au 3 novembre inclus

MONTBOUCONS - MONTRAPON

▲ Chemin de la providence : Travaux d’extension du réseau d’eau potable et sur branchement d’assainissement - Stationnement et circulation interdits de 8h30 à 17h du 18 septembre au 17 novembre

▲ Rue de la Grange du Collège : Travaux sur le réseau de gaz - Circulation alternée, stationnement interdit et mise en impasse à hauteur du n°8 à l’arrière du bâtiment - Du 12 octobre au 10 novembre

▲ Avenue de Montjoux : Travaux de branchement de gaz - Circulation alternée à hauteur du n°20 - Du 30 octobre au 3 novembre

▲ Rue Albert Metin : Travaux d’aménagement d’une zone 30 - Circulation interdite entre avenue de Montrapon et rue Voisin - Du 30 octobre au 3 novembre

ORCHAMPS - PALENTE

▲ Chemin du Vernois / Chemin de Brulefoin : Travaux de dévoiements de réseaux humides - Circulation alternée par feux et forts empiétements - Du 25 septembre au 21 décembre

▲ Rue des Courtils : Travaux d’aménagement d’une aire de dépose bus - Léger empiétement sur chaussée et microcoupure de circulation entre le n°14 et le boulevard Blum - Du 2 octobre au 1er décembre

▲ Chemin des Planches : Travaux ENEDIS - Circulation alternée par panneaux à hauteur du n°38 - Du 29 septembre au 31 octobre

PLANOISE - CHATEAUFARINE- HAUTS DU CHAZAL

▲ Rue Alfred de Vigny : Travaux de mise en accessibilité des quais bus - Circulation alternée par feux à hauteur de l’arrêt de bus Béarn - Du 25 octobre au 10 novembre

▲ Rue Albert Einstein : Travaux ENEDIS - Circulation alternée par feux et forts empiètements sur chaussée - Du 9 octobre au 10 novembre

▲ Rue de Savoie : Travaux de mise en accessibilité des arrêts de bus - Circulation alternée à hauteurs des arrêts Vivarais et Pavie - Du 27 octobre au 2 novembre

SAINT CLAUDE - TORCOLS – CHAILLUZ

▲ Rue de Vesoul : Travaux de mise en accessibilité de quai bus - Fort empiétement sur chaussée au niveau des arrêts « Charmilles » et « Larmet » - Jusqu’au 31 octobre

▲ Rue de Vesoul : Travaux de mise en accessibilité de quai bus - Fort empiétement sur chaussée et circulation alternée au niveau des arrêts « Midol » - Jusqu’au 31 octobre

▲ Rue de Vesoul : Travaux de mise en accessibilité de quai bus - Fort empiétement sur chaussée et circulation alternée au niveau des arrêts « Justice » - du 30 octobre au 20 novembre

▲ Chemin de la Grange Marguet : Travaux GRDF - Circulation alternée par panneaux entre le n°26 et le n°38 - Circulation interdite sauf riverains entre le n°32 et le n°32 C (partie en impasse) - Du 29 septembre au 31 octobre

▲ Rue Élisée Reclus : Travaux de mise en accessibilité des arrêts de bus - Circulation alternée - Du 23 octobre au 13 novembre

SAINT FERJEUX

▲ Rue Jules Ferry : travaux d’aménagement de sécurité - Circulation et stationnements interdits entre la place Risler et la rue Wittmann - Du 23 octobre au 8 novembre

TILLEROYES

▲ Rue Edouard Belin : circulation interdite aux véhicules de plus de 7,5 t. sur la bretelle Belin entre l’échangeur et le carrefour Belin/Fleming – Jusqu’au 30 novembre.

▲ Rue Albert Einstein : Travaux Enedis - (Si la circulation rue belin est rétablie) - Circulation interdite rue Einstein entre la rue de Dole et la rue Kastler dans ce sens - du 23 octobre au 03 novembre

▲ Rue Jacquard : Travaux de remplacement de support d’éclairage public - Circulation interdite de entre la avenue Clémenceau et la rue Ampère la nuit du 2 au 3 novembre de 21h00 à 2h00

▲ Boulevard Kennedy : Réalisation d’un terre-plein central - neutralisation des voies de gauche entre la rue Jacquard et la rue Jouchoux dans les deux sens - du 2 au 8 novembre

DIVERS

▲ Travaux d’éclairage public : Interventions sur diverses rues de la ville nécessitant, des empiétements sur chaussée et des circulations alternées pour permettre l’intervention du camion nacelle à hauteur des luminaires concernés - Ponctuellement entre le 30 octobre et le 30 novembre

▲ Travaux de carottage de chaussée : Interventions sur diverses rues de la ville nécessitant, des empiétements sur chaussée, des circulations alternées ou des neutralisations de voies - Ponctuellement entre le 23 octobre et le 3 novembre

MANIFESTATIONS :

▲ Cérémonie en hommage aux résistants : Place de la Liberté stationnement interdit sur 3 places, le 1er novembre