"Nous avons demandé à ce que les lignes qui desservent le centre-ville soient priorisées. Cette grève impacte des lignes qui ne desservent pas forcement le cœur de ville et le soir à partir de 20h pour celles qui ne circulent pas. Le tramway n’observe quasiment aucune perturbation", explique l'Union des commerçants.

6.000 places de parkings

L'association rappelle que "6.000 places sont disponibles" pour les véhicules souhaitant s'arrêter au centre-ville. Elle met notamment l'accent sur leur prix et les avantages mis en place avec les commerçants :

Parking des Glacis : 0,20€/heure plafonné à 2€ maximum pour 24h

Parking Battant toujours gratuit,

Parking du Département à la Gare d'eau ( 203 places mises à dispositions par le Conseil Général du vendredi 18h au dimanche 19h)

Chamars à 1,40€/h plafonné quant à lui à 7€ maxi pour 24h

Le stationnement de moins d’une heure reste gratuit dans les parcs en ouvrage

le FreePass remis à partir d’un certain montant d’achat (50€ en moyenne) chez les commerçants partenaires donne également droit à une heure supplémentaire ou s’échange aussi contre un ticket de bus ou de tram avec les commerçants

L'union des commerçant souligne l'importance de la dynamique de la ville avec les "Samedis piétons" et rappelle qu'a l'occasion de cette journée des FreePass sont distribués "en plus de l’offre du jour proposée par les commerçants partenaires, des Bezac Kdo et de l’offre tarifaire sur trois parkings et sur les P+R".