Neige et verglas : la Franche-Comté en vigilance orange jusqu'à midi

Des chutes de neige concernent la Bourgogne, la Champagne et la Franche-Comté. Elles tiennent au sol et occasionnent une couche de 3 à 7 cm, localement 10 cm.

Après avoir été plus intenses en seconde partie de nuit, les chutes de neige se poursuivent ce matin en s'affaiblissant progressivement par l'ouest, elles prennent fin en milieu de journée de jeudi. Les hauteurs de neige encore attendues entre ce milieu de matinée et le milieu de journée de jeudi sont de l'ordre de traces à 2 cm sur les départements placés en vigilance, localement autour de 3 cm sur les hauteurs. Mais le risque le plus important concerne un épisode verglaçant faisant suite aux chutes de neige.

Des pluies verglaçantes débutent sur la région Bourgogne ce matin de jeudi puis se décalent jeudi matin en direction de l'Aube, de la Haute-Marne et de la Franche-Comté.

Ces précipitations surfondues tombant sur des sols gelés sont généralement de faible intensité, mais leur durée et leur caractère verglaçant pourront rendre les chaussées bien glissantes

La fin de l'épisode est attendue en milieu de journée voire en début d'après-midi de jeudi sur le nord de la Franche-Comté, avec le retour d'un temps temporairement plus sec sur les départements concernés. Un léger dégel est attendu avec des températures maximales voisines de 1 à 3 degrés, sauf vers Belfort-Montbéliard où elles resteront voisines de zéro.