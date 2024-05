Du 23 au 31 mai le festival qui remet les pieds Sur Terre revient à Besançon...

À travers des performances théâtrales, chorégraphiques, circassiennes, des projections cinématographiques, des installations interactives et des ateliers éducatifs, le festival aspire à inciter à l’action, ”dans une aventure où l’art et l’écologie se rejoignent pour inspirer le changement.”

Le programme :

La Germination

Joris Mathieu et Nicolas Boudier

Du 24 au 28 mai à L’Espace

"Joris Mathieu et Nicolas Boudier dévoilent le premier épisode de leur cycle sur les utopies contemporaines. Dans La Germination, trois comédiens réfléchissent ensemble à l’avenir de nos sociétés, et embarquent leur public dans une épopée numérique percutante. Car ici, le spectacle se regarde avec une paire de lunette de réalité augmentée sur le nez." – Louise Chevillard, La Terrasse

Féroce

Céline Schepf

Du 23 au 27 mai à l’Espace Studio

Monologue pour enfants non dociles (dès 8 ans).

Un monde qui se désagrège

Léonard Lesage

Les 25 et 26 mai à la Grange Huguenet

Trio sauvage pour un danseur, un artiste sonore et une forêt.

Serre mobile

Ju Huyn Lee

Le 25 mai, tramway Allende/Espace

Évènement gratuit

Distribution de plants (légumes, aromatiques, fleurs) pour les amoureux du jardinage.

La Petite boucle

Jojoni (live) + Human Pattern (live) + Insectasia (installation)

Le 26 mai au départ de La Rodia

Promenade artistique et musicale à vélo.

Are we not drawn onward to new erA

Ontroerend Goed

Les 28 et 29 mai au Théâtre Ledoux

Palindrome d’un monde meilleur.

”Un spectacle techniquement éblouissant, émotionnellement dévastateur, qui met en scène le point de non-retour de l’humanité." – Andrzej Lukowski, Time Out London

”L’ensemble travaille avec une précision incroyable, vendant des gestes et des mouvements qui autrement pourraient paraître bizarres ou arbitraires. Rien ici n’est arbitraire. Chaque étape, chaque syllabe a un but.” – Alexis Soloski, The New-York Times

Silence vacarme

Pauline Ringeade

Les 29 et 30 mai au CDN

Histoires naturelles.

”La pièce est un voyage à l’écoute des lieux qui la constituent – montagnes, jardins, sentiers – et des vivants qui les peuplent. On y rencontre les voix des femmes de sa famille, le sifflement des étourneaux et le silence du grand-duc, des fraisiers qui vagabondent… Fiction-panier, histoires de soin et d’hospitalité, la pièce invite à un rapport concret, pragmatique au monde tout autant qu’à la poésie nécessaire pour déployer l’attention qu’il réclame.” – Sceneweb.fr

Le grondement des silences

Julien Cramillet

Les 29 et 30 mai au palais Granvelle

Entrée libre

Prenez quelques secondes pour faire le point sur les sons qui vous entourent, là maintenant.

La Rivière

Dominique Marchais

25 mai au petit Kursaal

Réservation sur place

Entre Pyrénées et Atlantique coulent des rivières puissantes. Des hommes et des femmes tendent leur regard curieux et amoureux vers ce monde fascinant fait de beauté et de désastre.