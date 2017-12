Nouvel An sans alcool ? Quelques idées de boissons qui changent des sodas classiques...

Les cocktails sans alcool et savoureux

Les mojito, pina colada et autres caipirina ou margarita peuvent être préparés sans alcool et sont très goûteux. Dans ce cas, on ajoute le mot "virgin" mojito, "virgin" pina colada, etc. Voici quelques recettes qui ne vous mettront pas à l'écart des consommateurs d'alcool en période de fêtes :

Virgin Mojito :

2 cl de sirop de mojito

3 cl de sirop caribbean (saveur rhum)

1 quartier de citron vert

2 feuilles de menthe fraîche (ou plus, selon les goûts)

10 cl d'eau gazeuse (le perrier est idéal)

Écraser le quartier de citron vert au fond d'un verre à bière avec un pilon. Mettre les feuilles de menthe fraîche et les piler. Ajouter le sirop caribbean et le sirop de mojito, quelques glaçons pilés, puis l'eau gazeuse.

Margarita sans alcool :

1 cl de sirop saveur tequila

2 cl de sirop de curaçao bleu

7 cl de jus de citron vert

Frapper les ingrédients au shaker avec des glaçons et verser dans un beau verre givré le mélange en retenant les glaçons.

En décor : une belle tranche de citron sur le bord du verre.

Virgin Pina Colada :

3 cl de sirop de pina colada

2 cl de sirop carribbean

9 cl de lait

Mixer les ingrédients avec des glaçons. Le mélange final est onctueux et frais. Servir dans un verre "tumbler" et ajouter en décoration un petit parasol et pourquoi pas un morceau d'ananas…

De nombreuses recettes de cocktails sans alcool sont disponibles sur internet…

Le ginger-beer

Ras-le-bol du cola, des thés glacés ou des sodas à l'orange ? Le ginger-beer est une délicieuse alternative ! Même si ça s'appelle "beer", il n'y a pas une once d'alcool dans ce breuvage que l'on peut trouver dans les magasins bio ou de la grande distribution de boissons à des prix raisonnables.

À Besançon, on peut en trouver au magasin L'Eau Vive (Chateaufarine), Hyerboisson, Biocoop, etc.

Les bières sans alcool

Il en existe quasiment autant que des bières alcoolisées ! Voici une sélection de quelques marques que l'on peut trouver facilement dans la grande distribution :

Tourtel Twist (orange ou citron)

Buckler

Bavaria 0.0%

1664 sans alcool

Panachade

Celta

Meteor sans alcool

Erdinger sans alcool

Il existe des crémants, champagnes et mousseux sans alcool !

Il serait dommage de trinquer à minuit sans les petites bulles comme les autres convives ! Grâce au crémant sans alcool, vous pourrez déboucher une bouteille qui fera du bruit comme la bouteille de champ' et qui fera de la mousse comme dans les autres verres… Voici quelques marques :