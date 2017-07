Cette manifestation est ouverte aux entreprises ayant des besoins en recrutement non satisfaits sur certains métiers en tension. Elle s’adresse essentiellement aux demandeurs d’emploi du bassin d’emploi de Besançon. Elle permet, dans le cadre d’une rencontre conviviale « autour d’un café », de mettre en relation des entreprises et des demandeurs d’emploi souhaitant travailler dans la branche d’activité choisie pour chacun des Ptits Dej’ de l’Emploi.

Son organisation été confiée à l'association "Réussite Emploi" en partenariat avec Pôle Emploi, la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon et la Ville de Besançon.

Procédure : Vous êtes demandeur d'emploi et vous recherchez un emploi dans cette branche d'activité et vous souhaitez rencontrer un employeur de cette branche afin d'échanger avec lui sur ses besoins en recrutement et obtenir des informations sur les métiers et les formations possibles, inscrivez-vous en remplissant le formulaire sur la page de l'événement (www.besancon.fr rubrique "Economie Emploi") et, si vous le souhaitez, en transmettant votre CV. La date limite d'inscription est fixée au mardi 12 septembre 2017 à 12h.

Vous serez rapidement recontactés (sms, courriel, courrier) afin d'évaluer ensemble l'intérêt de votre inscription à cette manifestation.

Le lieu et l'heure de ces Ptit Dej' de l'Emploi vous seront communiqués après validation.