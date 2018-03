Stupéfiants : quatre jeunes interpellés dans le cadre du GLTD

Une consommatrice, un consommateur et deux vendeurs, tous âgés d'une vingtaine d'années ont été interpellés ce mercredi à Planoise suite à une opération du GLTD. "Ce dispositif permet de prendre en compte les points de vente qui peuvent être insécurisant pour les riverains notamment lorsqu'ils sont placés dans des halls d'immeubles", précise la police.



De l'argent liquide et 100 grammes de stupéfiants (résine, cocaïne et héroïne) ont été trouvés lors de l'interpellation.



Les quatre jeunes ont été placés en garde à vue.



Info +