Un adolescent de 14 ans contrôlé avec d'importantes quantités de drogue

Lors d'un simple contrôle d'identité ce lundi 18 septembre vers 18h rue de Champagne dans el quartier Planoise, la police a découvert que le garçon transportait sur lui 650 euros et d'importantes quantités de drogues pour son âge. Il était également équipé d'un talkie-walkie pour communiquer. Les policiers ont été surpris par la jeunesse du mis en cause. À cet âge, les adolescents sont plus des guetteurs que des revendeurs…

Lors de sa garde à vue, l'adolescent, inconnu jusqu'à présent des forces de l'ordre, a avoué revendre la drogue pour se faire de l'argent de poche, mais il est resté muet sur l'origine des produits.

Présenté ce mercredi 19 septembre 2017 à la mi-journée à un juge pour enfants, le garçon a été mis en examen pour "trafic de stupéfiants et usage de produits stupéfiants". Une mesure éducative de liberté surveillée a été ordonnée dans l'attente d'une décision du juge pour enfants.